Amazon zrychluje doručení. Nová služba míří proti Walmartu 🚚

Amazon spustil doručení do 1 hodiny a 3 hodin v řadě amerických měst
Hodinová služba se týká více než 90 000 produktů
Firma tím posiluje boj s konkurencí, především s Walmartem
Expresní doručení je zpoplatněno extra částkou, přičemž výhodnější podmínky mají členové Prime
Amazon spustil doručení do 1 hodiny a 3 hodin v řadě amerických měst
Hodinová služba se týká více než 90 000 produktů
Firma tím posiluje boj s konkurencí, především s Walmartem
Expresní doručení je zpoplatněno extra částkou, přičemž výhodnější podmínky mají členové Prime
Společnost Amazon dál posiluje svou logistickou ofenzivu v USA a nově rozšiřuje doručování do 1 hodiny a 3 hodin ve městech napříč zemí. Cílem je upevnit pozici v e-commerce a čelit sílící konkurenci ze strany Walmartu.
Nová hodinová doprava je dostupná u více než 90 000 produktů, mezi nimiž nechybí běžné potřeby do domácnosti, hračky nebo toaletní papír. Služba byla spuštěna ve velkých metropolitních oblastech, jako jsou Los Angeles a Chicago, ale i v menších městech typu Boise. Tříhodinové doručení už Amazon nabízí ve více než 2 000 městech a obcích. V některých lokalitách jsou navíc dostupné také čerstvé potraviny.
Amazon tím navazuje na svou prosincovou novinku Amazon Now, která v některých oblastech zajišťuje doručení potravin a každodenních potřeb do 30 minut. Firma sází na to, že extrémně rychlé doručení povede k vyšší frekvenci nákupů i větším objednávkám. Pro Amazon je rychlost stále důležitější konkurenční výhodou, zvlášť v době, kdy se boj o zákazníka přesouvá i do oblasti pohodlí a okamžité dostupnosti.
Aby firma zvládla kratší časy dodání, upravila provoz ve svých stávajících centrech pro doručení ve stejný den. Zavedla speciální pracovní stanice pro expresní objednávky, nové žluté štítky pro rychlou identifikaci balíků a také upravené značení v provozech, které má usnadnit orientaci doručovacím partnerům. Amazon tak nebuduje nový systém od nuly, ale zefektivňuje svou už existující logistickou síť.
Za vyšší rychlost si ale zákazníci připlatí. Členové Prime zaplatí za hodinové doručení 9,99 USD a za tříhodinové 4,99 USD. Zákazníci bez členství Prime zaplatí 19,99 USD za 1hodinové doručení a 14,99 USD za 3hodinovou variantu. Amazon tím zvyšuje hodnotu svého předplatného a zároveň testuje, jak velkou prémii jsou zákazníci ochotni za rychlost zaplatit.
