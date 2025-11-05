Orsted se propadá do ztráty kvůli problémům v USA – akcie od vrcholu ztratily 85 %

-
Největší světová společnost zaměřená na offshore větrné elektrárny, Orsted, oznámila za třetí čtvrtletí čistou ztrátu ve výši 1,70 miliardy dánských korun (cca 265 milionů USD). Firma byla negativně ovlivněna zejména situací ve Spojených státech, kde čelí tarifní politice a odporu k obnovitelným zdrojům pod vedením prezidenta Donalda Trumpa.
Společnost přiznala, že na hospodaření výrazně dopadly zvýšené americké cla a pozastavení výstavby projektu Revolution Wind, což vedlo k odpisům v hodnotě 1,8 miliardy DKK. Tento vývoj částečně kompenzoval pokles úrokových sazeb, ale ztrátové hospodaření se tím zcela nepodařilo zastavit.
Očekávání analytiků přitom byla ještě pesimističtější – průměrně počítali se ztrátou 1,95 miliardy DKK. I přesto však jde o dramatický obrat oproti loňskému zisku ve výši 5,17 miliardy DKK ve stejném období.
Zklamáním byl i provozní zisk EBITDA (před započtením nových partnerství a storno poplatků), který činil 3,06 miliardy DKK, což výrazně zaostalo za odhady trhu, které počítaly s výsledkem kolem 4,0 miliard DKK.
Akcie Orsted od svého vrcholu v roce 2021 ztratily přibližně 85 % hodnoty, což odráží problémy spojené s růstem nákladů, narušenými dodavatelskými řetězci a politickým odporem vůči zelené transformaci, zejména ve Spojených státech.
Graf ORSTED.DK (D1)
Zdroj: xStation5
