Orsted zažil největší propad v historii po oznámení plánované emise akcií za 9 miliard USD

Akcie dánské společnosti Orsted A/S se v pondělí propadly o rekordních 29 % poté, co firma oznámila záměr uskutečnit práva na úpis nových akcií v hodnotě až 60 miliard DKK (9,4 miliardy USD). Tento krok, největší v evropském energetickém sektoru od roku 2009, má posílit bilanci společnosti po sérii zrušených projektů a zhoršeném přístupu k financování, zejména na americkém trhu.
Dopady na firmu a odvětví
Orsted, považovaný ještě nedávno za vlajkovou loď energetické transformace, čelí kombinaci nepříznivých faktorů – od růstu nákladů na stavební materiály a práci po zhoršené podmínky prodeje podílů v rozestavěných projektech. Situaci v USA navíc zkomplikovala omezení povolovacích procesů a snížení daňových úlev pro větrnou energii, což přimělo firmu k zrušení tří významných projektů a k výraznému omezení růstu.
Plánovaná emise odpovídá téměř dvěma třetinám současné tržní kapitalizace Orstedu. Dánský stát, který drží 50,1 % akcií, si podíl ponechá, což však může vést k politickým třenicím kvůli snížené hodnotě investice.
Další kroky
Společnost oznámila prodej svého evropského onshore větrného byznysu a plánuje získat více než 35 miliard DKK z odprodejů v letech 2025–2026. Investice v období 2025–2027 mají činit zhruba 145 miliard DKK s cílem udržet rating investičního stupně a obnovit výplatu dividend v roce 2026.
Očekávaný zisk EBITDA pro rok 2026 byl snížen na více než 28 miliard DKK (z původních 29–33 miliard), pro rok 2027 na více než 32 miliard. Celoroční výhled 2025 byl potvrzen, ale segment offshore větrných elektráren má kvůli nižším větrným rychlostem pouze neutrální očekávání.
Současný propad ukazuje, jak křehká je situace v odvětví offshore větrné energie a jak silně je financování projektů závislé na stabilních nákladech, regulační podpoře a možnosti sdílet rizika s investičními partnery. Orsted nyní stojí před nejtěžší finanční výzvou od svého vstupu na burzu.
Graf Orsted (D1)
Akcie Orsted dnes zažily extrémní propad o více než 29 % a prudce se sesunuly na cenu kolem 216,60 DKK. Tento pád znamená průraz pod oba klíčové klouzavé průměry – EMA 50 (291,42 DKK) i SMA 100 (284,40 DKK) – a návrat hluboko pod technické podpory, které nyní fungují jako silné rezistence. RSI spadl na hodnotu 26,2, což ukazuje na vstup do přeprodané zóny, i když vzhledem k rozsahu fundamentálního šoku nelze vyloučit další pokles. MACD signalizuje čerstvý medvědí kříž pod nulovou linií, což potvrzuje negativní momentum.
Zdroj: xStation5
