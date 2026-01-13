Ovlivní rozhodnutí Nejvyššího soudu USA Wall Street? 🗽 Tyto akcie by mohly těžit

Donald Trump zvyšuje tlak na Nejvyšší soud před klíčovým rozhodnutím, které by mohlo zneplatnit jeho cla, a varuje, že takový výsledek by vedl k „úplnému chaosu“ v americké ekonomice a veřejných financích. Existuje reálná možnost, že zrušení celního režimu vyvolá novou vlnu volatility na trzích, zasáhne zejména americký dolar a oslabí poptávku po amerických státních dluhopisech kvůli obavám z širší systémové nestability v největší světové ekonomice. Trhy zatím právní riziko částečně podceňují, zatímco Trumpova administrativa naznačuje, že již má připravené záložní možnosti, jak zachovat svou obchodní politiku i v případě nepříznivého verdiktu. Tento scénář by mohl vyvolat širší otázky ohledně důvěryhodnosti amerických institucí a odolnosti právního a kapitalistického systému založeného na pravidlech.
- Hlavní riziko se týká vratek cel. Trump tvrdí, že pokud budou cla označena za nezákonná, vláda by je musela zrušit a potenciálně vracet obrovské částky – což by znamenalo mnohaletý a velmi složitý administrativní a právní proces.
- Cla čelí rozsáhlým právním výzvám ze strany malých podniků a skupiny amerických států, které tvrdí, že prezident překročil své pravomoci tím, že uvalil rozsáhlá cla bez souhlasu Kongresu.
- Základem pro jejich zavedení je zákon International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) z roku 1977, který dává prezidentovi mimořádné pravomoci v nouzových situacích. Odpůrci však argumentují, že zákon se o „clech“ vůbec nezmiňuje a že podle Ústavy má výhradní pravomoc uvalovat daně Kongres.
- Finanční dopady jsou značné – cla uvalená na základě IEEPA přinesla více než 130 miliard USD na příjmech. Jakékoliv zrušení nebo rozsáhlé vratky by tak byly jak finančně, tak politicky velmi citlivé.
- Nižší soudy již rozhodly v neprospěch Trumpa, čímž otevřely cestu k rozhodnutí Nejvyššího soudu, které investoři a firmy bedlivě sledují.
- Soudci dali najevo skepsi. Během slyšení v listopadu údajně někteří konzervativní soudci zpochybnili argumenty Bílého domu, včetně tvrzení, že obchodní deficit představuje „nouzový stav.“
- Bílý dům zároveň zvažuje plán B – pokud by soud rozhodl proti němu, administrativa by mohla využít alternativní právní rámec, například ustanovení umožňující uvalit cla až 15 % na dobu 150 dnů.
Které akcie by mohly těžit?
S narůstající nejistotou doufají společnosti závislé na dovozech, že cla budou zrušena. Vyhlídky na vratky, nové regulace nebo zdlouhavé soudní spory by mohly zvýšit volatilitu na trzích (i když ne nutně na akciových).
Retail
-
Walmart (WMT): významná expozice vůči dovozům z Číny
-
Target (TGT): podobný profil, vysoká citlivost na cla
-
Home Depot (HD) a Lowe’s (LOW): dovoz stavebních materiálů, domácích spotřebičů a zboží pro kutily
-
Costco (COST): rozsáhlý importní objem
U těchto firem představují cla přímý náklad, který tlačí na marže a lze ho jen částečně přenést na zákazníky.
Textil a obuv (nízké marže, výroba v Asii)
-
Nike (NKE)
-
VF Corp (VFC)
-
Levi Strauss (LEVI)
-
Under Armour (UAA)
-
Gap (GPS)
V jejich případě by vratky znamenaly jednorázový příliv hotovosti a zlepšení cash flow.
Výrobní a technologické firmy
Cla zasáhla komponenty i hotové produkty, což zvýšilo výrobní náklady. Případné vratky by mohly zlepšit finanční výsledky, snížit nákladový tlak a podpořit provozní marže (EBIT).
Možní beneficienti:
-
Ford (F) a General Motors (GM)
-
Tesla (TSLA) (komponenty, baterie, elektronika)
-
Caterpillar (CAT)
-
Deere (DE)
-
Apple (AAPL)
-
HP (HPQ)
-
Cisco Systems (CSCO)
