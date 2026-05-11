Paměťové firmy se stávají jedním z hlavních vítězů AI boomu 📈💾

- Micron dnes roste o více než 5 %, přestože širší trh zůstává pod tlakem
- Samsung přidal přes 6 % a SK Hynix více než 11 %
- Investoři se zaměřují na výrobce paměťových čipů, kteří těží z AI boomu
Akcie Micronu dnes pokračují v silném růstu, i když na trhu stále panují rizika v podobě vyšších cen energií a obav z dalšího napětí mezi USA a Íránem. Micron dnes připisuje více než 5 %. Výrazné růsty zaznamenali také další výrobci pamětí, například Samsung a SK Hynix. Samsung dnes rostl o více než 6 % a SK Hynix o více než 11 %. Investoři se stále více zaměřují na výrobce paměťových čipů, kteří těží z kombinace prudce rostoucí poptávky po AI infrastruktuře a omezené nabídky pamětí.
Micron se v posledních týdnech stal jedním z nejvýraznějších favoritů současného růstu v polovodičovém sektoru. Růst paměťových firem podporují nejen očekávání silné poptávky, ale také obavy z možných problémů na straně nabídky.
Hlavním důvodem růstu je přesvědčení trhu, že paměťové čipy se stávají jedním z klíčových úzkých hrdel celého AI cyklu. Datová centra a AI akcelerátory potřebují stále větší množství výkonných pamětí. Pokud poptávka po AI infrastruktuře poroste rychleji, než trh očekává, mohou výrobci pamětí těžit z vyšších cen, silnějších marží a rychlejšího růstu tržeb.
Tento trend se netýká pouze Micronu. V centru pozornosti jsou také SK Hynix a Samsung, tedy jihokorejští výrobci, kteří patří mezi nejdůležitější hráče v oblasti paměťových komponentů. Jižní Korea je v tomto segmentu mimořádně důležitá a růst tamních titulů ukazuje, že investoři začínají paměťové čipy vnímat jako samostatný investiční příběh navázaný na AI.
Stále častěji se objevuje pojem paměťový supercyklus. Ten by znamenal delší období, kdy poptávka po paměťových čipech převyšuje nabídku a umožňuje výrobcům držet vyšší ceny i marže. Analytici upozorňují, že výrobci čipů mohou kvůli současnému nedostatku pamětí jednat se zákazníky o dlouhodobějších kontraktech, navýšení kapacit a zajištění dodávek.
Pro technologické firmy to ale znamená i vyšší vstupní náklady. Hyperscale společnosti, tedy největší provozovatelé cloudových a datových center, už podle komentářů z výsledkové sezóny řeší tlak v dodavatelských řetězcích. Pokud se paměti stanou dražším a hůře dostupným vstupem, může to dočasně zvýšit náklady na budování AI infrastruktury.
Graf MU.US (D1)
Zdroj: xStation05
