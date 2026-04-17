Parabolický růst na evropských trzích před víkendem💡

Oficiální vyjádření íránského ministra zahraničí a prezidenta Donalda Trumpa ohledně otevření Hormuzského průlivu spustila v pátek na evropských akciových trzích spektakulární růst. Index DE40 (DAX) roste o více než 2,5 % a obchoduje se nad 24 880 body, zatímco index EU50 přidává 2,4 % a zřetelně proráží nad hranici 6 000 bodů. Trhy se odrážejí po týdnech obrovského tlaku, který uzavření průlivu vyvíjelo na evropskou ekonomiku, zejména z pohledu cen energií a hrozby inflace.
Ceny evropských akcií těsně před koncem páteční obchodní seance. Zdroj: xStation
Jako region silně závislý na dovozu energií byla Evropa vůči dopadům blokády Hormuzského průlivu obzvlášť zranitelná. Právě tímto průlivem prochází přibližně 20 % světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu. Ekonomové varovali, že trvale vysoké ceny energií mohou v eurozóně spustit inflační spirálu a zároveň podkopat konkurenceschopnost průmyslu, domácí spotřebu i firemní marže. Deeskalace konfliktu tento scénář jako bezprostřední riziko odstraňuje, což trhy okamžitě zaceňují růstem napříč prakticky všemi sektory, od technologií přes průmysl až po finanční služby.
Mezi největší příjemce dnešního vývoje patří evropské aerolinky, které byly v posledních týdnech pod mimořádným tlakem. Cena leteckého paliva Jet-A1 v březnu celosvětově vzrostla o více než 83 % a v Polsku se náklady na tankování letadel téměř zdvojnásobily. Lufthansa, Ryanair, IAG a Finnair dnes rostou o 8 až 10 %, zatímco Air France-KLM a Wizz Air přidávají až 14 % a snaží se umazat část ztrát z posledních týdnů. Ještě před několika dny šéf Mezinárodní energetické agentury varoval, že evropská letiště mají zásoby leteckého paliva jen přibližně na šest týdnů, a Lufthansa patřila mezi první dopravce, kteří začali veřejně omezovat svou letovou síť.
DE40 během seance zaznamenává velmi rychlé a prudké zisky. Z technického pohledu kontrakt konsoliduje svůj současný dlouhodobý rostoucí trend měřený 200denním EMA. Zdroj: xStation
