PayPal spolupracuje s německými bankami na vyřešení výpadku plateb ve výši 10 miliard eur

PayPal potvrdil, že úzce spolupracuje s německými bankami na vyřešení následků rozsáhlého výpadku plateb, který postihl zhruba 10 miliard eur. Přes to, že příčina zůstává nepotvrzena, společnost ujišťuje uživatele, že všechny platné transakce budou proplaceny a systém je postupně stabilizován.
Co přesně se stalo a jak na to PayPal reaguje
Dne 29. srpna 2025 vydal PayPal prohlášení pro Reuters, ve kterém vyjádřil omluvu za způsobené potíže. Společnost uvedla, že spolupracuje s bankovními partnery na nápravě nesrovnalostí a zajištění, že všechny legitimní platby budou uskutečněny. Také opětovně potvrdila, že bezpečnost je pro ni nejvyšší prioritou a problém byl již vyřešen.
Co k výpadku vedlo a kdo byl nejvíce zasažen
Předchozí zprávy prozradily, že německé finanční instituce včetně Sparkasse zastavily platby v hodnotě více než 10 miliard eur. Banky se tak rozhodly v reakci na selhání antifraudových systémů PayPalu, které už nedetekovaly neprověřené přímé inkasa. Uživatelé v Německu byli výrazně postiženi a někteří hlásili přetrvávající potíže i po oznámení obnovy služeb.
Reakce regulačních úřadů a širší důsledky
Do situace se zapojili i regulátoři – BaFin a další dozorčí orgány byly informovány, ale zatím veřejně nereagovaly. Incident nicméně vyvolal debatu o potřebě robustních platebních systémů v Evropě. Německé ministerstvo financí uvedlo, že ač nejde o impuls pro vytvoření okamžité alternativy k PayPalu, důraz na spolehlivost je zřejmý.
