PepsiCo navyšuje podíl v Celsius za 585 milionů USD, přebírá vedení v energetických nápojích

Společnost PepsiCo posiluje svou pozici na trhu s energetickými nápoji – v rámci nové transakce za 585 milionů USD navýší svůj podíl ve firmě Celsius Holdings na 11 %. Podle informací agentury Bloomberg součástí dohody je i převod značky Rockstar Energy v USA a Kanadě pod Celsius, zatímco PepsiCo si ji ponechá na mezinárodních trzích.
Celsius, známý díky svým vitaminem obohaceným nápojům podporujícím spalování kalorií, získal v poslední době na popularitě zejména díky akvizici značky Alani Nu, zaměřené na ženskou klientelu. Ta bude nyní distribuována prostřednictvím sítě PepsiCo v USA a Kanadě, což by mělo výrazně urychlit její expanzi.
Nová struktura spolupráce znamená, že Celsius se stane strategickým lídrem pro energetické nápoje PepsiCo v USA, kde bude zastřešovat značky Celsius, Alani Nu a Rockstar Energy. PepsiCo si naopak udrží klíčovou roli v distribuci celého portfolia Celsiusu v tomto regionu.
PepsiCo do Celsiusu vstoupilo už v roce 2022, kdy investovalo 550 milionů USD za 8,5% podíl. Nová dohoda zároveň umožní společnosti jmenovat dalšího člena do představenstva Celsius.
Díky silnému růstu tržeb, který překonal očekávání analytiků ve druhém čtvrtletí, má Celsius aktuální tržní kapitalizaci kolem 15,4 miliardy USD, přičemž akcie se obchodují na úrovni 59,69 USD.
Pro PepsiCo jde o krok v rámci širší strategie adaptace na zdravější a funkční nápoje, který doplňuje její tradiční portfolio (např. Gatorade nebo CytoSport). Pro investory tak spolupráce s Celsius představuje posílení pozice v segmentu s vysokým růstovým potenciálem a zároveň snahu o modernizaci nabídky v souladu s měnícími se preferencemi spotřebitelů.
Graf PEP.US (D1)
Akcie PepsiCo se obchodují na úrovni 146,99 USD a po růstu z července se nacházejí v mírné korekci. Cena zůstává nad EMA 50 (142,64 USD) i SMA 100 (137,44 USD), což potvrzuje trvající býčí nastavení. RSI (55,7) ukazuje na neutrální momentum a prostor pro další růst. MACD signalizuje zpomalující trend, ale zatím nepotvrzuje obrat. Klíčová podpora leží na 145 USD, zatímco rezistence zůstává v pásmu 150–152 USD. Pokud se akcie udrží nad EMA 50, mohou pokračovat ve střednědobém růstu. Průraz pod 142 USD by však otevřel cestu k hlubší korekci.
Zdroj: xStation5
Graf CELH.US (D1)
Akcie Celsius Holdings aktuálně stojí na 59,60 USD po prudkém růstu v srpnu. Cena se obchoduje výrazně nad EMA 50 (50,38 USD) i SMA 100 (43,44 USD), což ukazuje na velmi silné býčí momentum. RSI (69,3) se blíží překoupenému pásmu, což může signalizovat krátkodobé riziko korekce. MACD zůstává v pozitivním teritoriu, ale růstová dynamika se začíná zvolna vyrovnávat. Z technického pohledu leží nejbližší rezistence u 61–62 USD, zatímco podpora je na hladině 56 USD a poté až u 50 USD.
Zdroj: xStation5
