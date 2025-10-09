PepsiCo oživuje prodeje nápojů v USA – pomohla klasická i zdravá soda

-
Americká divize nápojů vzrostla o 2 %, nejvíce za poslední dva roky.
Pomohla tradiční Pepsi i nová zdravější značka Poppi.
Výhled na rok 2025 zůstává konzervativní – nízký růst tržeb, zisk beze změny.
Firma čelí tlaku investorů i regulačních změn, chystá personální změny ve vedení.
Společnost PepsiCo Inc. vykázala v posledním čtvrtletí vyšší než očekávané tržby, přičemž klíčovou roli sehrál návrat růstu v americké divizi nápojů. Segment zaznamenal meziroční nárůst o 2 %, což představuje nejlepší výsledek za téměř dva roky.
Tahounem růstu byla nejen tradiční značka Pepsi, ale také značka Poppi, zdravější fermentovaná soda, kterou firma získala letos akvizicí. Tento vývoj ukazuje, že spotřebitelé sice hledají zdravější alternativy, ale zároveň zůstávají věrní známým značkám.
PepsiCo nadále očekává, že za celý rok 2025 dosáhne nízkého jednociferného růstu organických tržeb a že zisk (v konstantní měně) zůstane zhruba na úrovni předchozího roku. Firma se tak drží opatrného výhledu, což odráží pokračující ekonomickou nejistotu a změny v preferencích spotřebitelů.
Na burze akcie vzrostly v pre-marketu o 1,2 %, i když celkově jsou letos zatím ve ztrátě téměř 9 %, zatímco index S&P 500 posílil o 15 %.
Kromě výsledků firma oznámila i změny ve vedení – dosavadní CFO Jamie Caulfield odchází do důchodu a od 10. listopadu jej nahradí Steve Schmitt, který dosud působil jako finanční ředitel Walmart US. Také člen správní rady Darren Walker oznámil svůj odchod, který nabude účinnosti 19. listopadu.
PepsiCo v posledních letech investuje do zdravějších a funkčních potravin, např. s vyšším obsahem bílkovin nebo menší velikostí porcí. Tlak na firmu však roste – ať už z pohledu vládní zdravotní agendy nebo aktivistického investora Elliott Investment Management, který nedávno získal podíl ve výši cca 4 miliardy USD a vyzval firmu k revizi a zeštíhlení portfolia snacků.
Graf PEP.US (D1)
Akcie společnosti PepsiCo se obchodují v sestupném trendu. Aktuální cena se nachází na úrovni 138,69 USD, tedy těsně pod 100denním klouzavým průměrem (SMA 100 na 139,03 USD) a výrazně pod EMA 50 (142,18 USD). RSI se pohybuje na hodnotě 42,8, což odráží stále přítomný prodejní tlak, ale ještě nesignalizuje přeprodaný stav. MACD je hluboko v negativním teritoriu (−1,05), a histogram zůstává rovněž negativní, což potvrzuje setrvalé oslabování cen.
Zdroj: xStation5
