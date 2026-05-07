Pět důvodů, proč jsou trhy zatím klidné 📊🌍

- Trhy si na konflikt na Blízkém východě už částečně zvykly
- Výsledková sezóna je velmi silná, více než 370 firem z amerického indexu už reportovalo výsledky
- Více než 70 % firem překonalo očekávání na tržbách a přes 80 % na ziskovosti
- Investoři spoléhají na to, že největší eskalace konfliktu už proběhla
1. Trh si na tento konflikt už zvykl
Podobně jako u některých historických událostí si trhy na současný konflikt na Blízkém východě již do určité míry zvykly. Paralelu lze najít s loňským rokem, kdy byla hlavním tématem celní politika Spojených států. Trhy si na toto riziko postupně navykly a po úvodních propadech došlo k rychlé stabilizaci indexů.
2. Výsledková sezóna je velmi silná
Výsledková sezóna je v plném proudu a firmám se daří překonávat očekávání trhu. Z amerického indexu S&P 500 zveřejnilo své výsledky již více než 370 společností, z toho více než 70 % dokázalo překonat očekávání na tržbách a přes 80 % na ziskovosti. Nejde přitom jen o technologický sektor, očekávání překonávají sektory napříč trhem. Zajímavý je také růst ziskovosti, kdy zisky v průměru rostou o 26 %, což je výrazně více než v minulém čtvrtletí, kdy růst ziskovosti přesáhl 12 %.
3. Investoři spoléhají na ukončení konfliktu
Trh do jisté míry zaceňuje úspěšné ukončení konfliktu. Investoři nyní spoléhají na to, že k nejvyšší eskalaci již došlo, čemuž nahrává stále trvající příměří mezi Spojenými státy a Íránem. Zároveň pokračují snahy o obnovení jednání, a pokud nedojde k výraznější eskalaci, trhy budou i nadále počítat s blízkým koncem konfliktu.
4. Makroekonomická data zůstávají silná
I přes trvající konflikt na Blízkém východě vycházejí stále velmi solidní makroekonomická data, která ukazují, že zejména ekonomika Spojených států zůstává silná. Rizikem však nadále zůstává vyšší inflace a vyšší úrokové sazby, které mohou přetrvávat delší dobu. Trhy ale tato rizika zatím do značné míry ignorují.
5. Trhy jsou dnes silně tažené technologiemi a AI
Hlavním tématem spojeným s výsledkovou sezónou je aktuálně nedostatek čipů a pamětí. Právě firmy z tohoto sektoru výrazně přispívají k historickým rekordům na indexech. Výrobci čipů a pamětí táhnou velkou část současného růstu. Mezi nejvýkonnější akcie amerického trhu patří výrobce pamětí SanDisk, který od začátku roku připsal přes 400 %. Výrazným růstem prošel od začátku roku také například Intel, který přidal přes 170 %.
Jak se mohou trhy vyvíjet ve zbytku roku?
Největší americké banky mají své cílové hodnoty pro index S&P 500 na konci roku 2026 v průměru kolem pásma 7500 až 7600 bodů, tedy stále výše, než kde se index nachází v současnosti. Zároveň predikce cen ropy počítají s vyššími cenami i v roce 2027, kdy se očekává, že by se cena za barel mohla pohybovat kolem 80 dolarů.
Všechny tyto predikce budou ovlivněny vývojem na Blízkém východě. Ceny ropy tak mohou v případě ukončení konfliktu výrazně klesnout, čemuž mohou přispět i Spojené arabské emiráty, které vystoupily ze společenství OPEC a avizovaly, že jakmile dojde k otevření Hormuzského průlivu, zaplaví trh ropou. I tento faktor by měl v případě ukončení konfliktu přispět k rychlejšímu poklesu cen ropy.
Graf US500 (D1)
Zdroj: xStation05
