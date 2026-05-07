Graf dne: EURUSD roste, ale stále jde o hru očekávání, ne o trend

V dnešní seanci EUR/USD posiluje kolem úrovně 1,17, pohyb však není tažen jedním dominantním faktorem. Odráží spíše kombinaci několika souběžných impulzů, včetně ponechání sazeb beze změny ze strany Fedu i ECB, zlepšujícího se sentimentu spojeného s možnou deeskalací napětí kolem Íránu a silnějších než očekávaných německých průmyslových dat.
Je důležité zdůraznit, že současné posílení vypadá spíše jako přecenění očekávání než jako trvalá změna fundamentálního nastavení.
Zdroj: xStation5
Co formuje cenový vývoj EUR/USD?
Fed drží sazby beze změny, ale trh už započítává jejich snižování
Federální rezervní systém ponechal úrokové sazby beze změny a zároveň signalizoval postupné zpomalování ekonomického momenta a rostoucí citlivost trhu práce. Inflace v USA však stále není plně pod kontrolou, zejména ve službách a v jádrové inflaci, kde cenové tlaky zůstávají přetrvávající. Navzdory tomu trhy stále více započítávají budoucí snižování sazeb. Nejde ani tak o reakci na rychle klesající inflaci, ale spíše o reakci na možné oslabení ekonomické aktivity. Tento scénář snižuje atraktivitu amerického dolaru a postupně podporuje EUR/USD přes očekávání užšího úrokového diferenciálu.
ECB zůstává opatrná, bez automatické cesty ke zvyšování sazeb
Evropská centrální banka také ponechala sazby beze změny a zachovala opatrnou komunikaci závislou na datech. Některé výhledy sice stále připouštějí další zpřísnění, dominantní pohled však zůstává spíše ve znamení stabilizace a rozhodování podle inflace než agresivního cyklu zvyšování sazeb. Zlepšující se data z reálné ekonomiky, zejména z Německa, zároveň omezují dřívější očekávání hlubšího zpomalení v eurozóně. To podporuje jednotnou měnu spíše přes kanál ekonomické aktivity než pouze přes očekávání měnové politiky.
Geopolitika a naděje na dohodu s Íránem
Zprávy o možné deeskalaci napětí kolem Íránu zlepšují globální rizikový sentiment. Pokles geopolitické rizikové prémie snižuje poptávku po americkém dolaru jako tradiční bezpečné měně a zároveň prospívá rizikově citlivým aktivům, jako je euro. Potenciální zmírnění napětí na Blízkém východě navíc snižuje tlak na ceny energií. To by ve střednědobém horizontu mohlo omezit inflační tlaky a posílit očekávání uvolněnějšího postoje Fedu.
Německo překvapuje pozitivně a zlepšuje evropský sentiment
Silnější než očekávaná německá průmyslová data jsou důležitým prvkem dnešního tržního obrazu. Na pozadí dřívějších obav ze stagnace v Evropě tato data pomáhají stabilizovat vnímání eurozóny. Euro tak už není stále více vnímáno pouze optikou cyklické slabosti, ale také jako relativně stabilní alternativa k americkému dolaru. To platí zejména v prostředí měnících se očekávání ohledně měnové politiky.
Co dalšího ovlivňuje trh v pozadí
Kromě rozhodnutí centrálních bank a makroekonomických dat zůstává klíčovým faktorem tempo změn tržních očekávání ohledně budoucí politiky Fedu a ECB. Trh se aktuálně nachází spíše ve fázi přeceňování než v plném obratu ekonomického cyklu. To činí EUR/USD obzvlášť citlivým na příchozí data a komunikaci centrálních bank, které mohou potvrdit nebo zpochybnit scénář rychlejšího uvolňování měnové politiky v USA v kombinaci s relativně stabilní politikou v Evropě. V takovém prostředí mohou i mírně pozitivní evropská data krátkodobě podporovat euro. Udržitelnost trendu však nakonec bude záviset na tom, zda Fed skutečně zamíří k rozhodnějšímu měnovému uvolnění.
