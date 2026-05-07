NOK prudce posiluje po zvýšení sazeb ze strany Norges Bank

- Norges Bank zvýšila úrokové sazby o 25 bazických bodů.
- Klíčová úroková sazba vzrostla na 4,25 %.
- Tento krok představuje první zvýšení sazeb ze strany významné evropské centrální banky.
- EUR/NOK klesá přibližně o 0,5 %.
Na rozdíl od očekávání většiny ekonomů se Norges Bank rozhodla zvýšit úrokové sazby o 25 bazických bodů. Základní sazba tak vzrostla na 4,25 %. Norges Bank je tak první významnou evropskou centrální bankou, která k takovému kroku přistoupila. ECB, BoE a Riksbank se dříve rozhodly ponechat sazby beze změny.
V reakci na tento krok norská koruna posílila vůči referenčnímu euru přibližně o 0,5 %. Smazala tak významnou část včerejších ztrát, které byly z velké části důsledkem poklesu cen energetických komodit.
Zvýšení sazeb má především ukotvit inflační očekávání. Důvodem je zejména poměrně přetrvávající jádrová inflace, která v březnu zůstala na úrovni 3 %, a stále zvýšený růst mezd. Ten v mnoha sektorech meziročně přesahuje 4 %. Vyjádření představitelů banky nepřinesla jasné signály ohledně dalších kroků.
Zasedání nedoprovázela nová projekce úrokových sazeb. Ta březnová naznačovala jedno zvýšení sazeb do konce roku. Za současných podmínek se však zdá pravděpodobné, že banka bude v dalších měsících pokračovat ve zpřísňování měnové politiky. Zvýšení sazeb na červnovém zasedání (18. 6.) je trhy téměř plně započítáno. Další zvýšení v září je považováno za základní scénář.
