Philips zklamalo investory: akcie prudce klesly po slabém výhledu růstu

Philips očekává organický růst 2 % v roce 2025, přičemž zdvojnásobení na 4 % v roce 2026 je podle vedení nepravděpodobné.
Celní překážky by měly v příštím roce téměř zdvojnásobit svůj dopad, což zvyšuje tlak na marže.
Trh s nemocničními investicemi zůstává stabilní v USA a Evropě, ale slabý v Číně.
Akcie reagovaly prudce negativně a spadly o více než 7 %, čímž odmazaly letošní zisky a dostaly se do více než 8% ztráty od začátku roku.
-
-
-
Akcie společnosti Philips dnes zaznamenaly největší jednodenní pokles za posledních deset měsíců, když propadly o více než 7 %. Důvodem jsou komentáře vedení na zdravotnické konferenci, které zmírnily očekávání ohledně budoucího růstu a zároveň upozornily na nárůst celních překážek v příštím roce.
Na konferenci pořádané bankou Citi vystoupil generální ředitel Roy Jakobs, který uvedl, že organický růst tržeb v roce 2026 by se měl zlepšit oproti letošním očekávaným 2 %, ale zároveň dodal, že je nepravděpodobné, že by se tempo růstu zdvojnásobilo. Přitom tržní konsenzus momentálně očekává růst kolem 4,5 %, což vytváří výrazné napětí mezi očekáváním trhu a komentáři vedení.
Vedení společnosti rovněž potvrdilo snahu o zlepšení provozní marže v roce 2026, ale varovalo, že dopad celních bariér se v příštím roce téměř zdvojnásobí. To může mít zásadní dopad na nákladovou strukturu a ziskovost, především v segmentu exportu do USA a dalších trhů.
Co se týče výhledu na nemocniční investice, Philips očekává podobné prostředí v letech 2025 a 2026 – silná poptávka v USA, stabilní vývoj v Evropě a mezinárodních trzích, ale utlumená aktivita v Číně. To může brzdit růst zejména v asijsko-pacifickém regionu, který bývá často významným zdrojem expanze.
Zatímco ve třetím čtvrtletí Philips překvapil pozitivním výsledkem nad očekávání, kdy dosáhl 3% růstu tržeb díky opatřením proti dopadům cel a rozvoji AI nástrojů, aktuální komunikace vedení znervózněla investory a způsobila prudkou korekci ceny akcií.
Akcie Philips se tak za jediný den propadly o 7,2 %, čímž se staly největším propadákem indexu STOXX 600. Od začátku roku akcie ztrácejí více než 8 %, což reflektuje nejen obavy z makroekonomických tlaků, ale i z konzervativního vedení společnosti ve výhledech.
Graf PHIA.NL (D1)
Aktuálně se akcie Philips obchodují na ceně 22,32 EUR, tedy hluboko pod klouzavými průměry – 50denním EMA (23,95 EUR) i 100denním SMA (23,66 EUR), které byly během dne proraženy silnou medvědí svíčkou. RSI se dostalo na hodnotu 36,7, což značí zvýšený prodejní tlak, ale zatím se nedostává do pásma přeprodanosti. Tato situace naznačuje možnost dalšího poklesu, pokud se trh rychle nevrátí nad ztracené podpory.
Zdroj: xStation5
