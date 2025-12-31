Platina ztrácí 7,5 %

Po pátečním závěru burza oznámila zvýšení počátečních i udržovacích marží na drahé kovy ve své divizi COMEX. To vedlo k výraznému oslabení napříč celým sektorem, a to navzdory předchozímu prudkému růstu cen stříbra nad 80 USD, který vyvolalo oznámení čínských vývozních omezení. CME s odvoláním na přetrvávající volatilitu avizovala další zvýšení marží, které vstoupí v platnost po dnešním závěru obchodování.
Následující požadavky na počáteční marže byly sestaveny pomocí nástrojů AI, které agregují data ze zdrojů včetně CME, Bloomberg, Yahoo Finance a AIInvest. Tabulka zobrazuje počáteční marže; udržovací marže obvykle činí přibližně 80–90 % těchto hodnot. Uvedená čísla se mohou lišit od skutečných hodnot.
Ačkoli spekulativní pozice na termínových burzách zatím nedosáhly extrémních úrovní, současné zvýšení marží může přimět komerční investory ke snížení tržní expozice. Trvalejší cenová korekce by si však pravděpodobně vyžádala kroky dlouhodobých investorů, například realizaci zisků v rámci fondů obchodovaných na burze (ETF).
V úterý došlo ke snížení zásob drahých kovů v ETF fondech zaměřených na stříbro a palladium, zatímco fondy investující do zlata a platiny svou expozici navýšily. Od začátku roku vzrostly objemy držené v ETF fondech u zlata o 19 %, stříbra o 20 %, platiny o 2 % a palladia o 50 %. Aktuální hodnota drženého zlata v těchto fondech činí téměř 430 miliard USD, stříbra 65 miliard USD, platiny 7 miliard USD a palladia téměř 2 miliardy USD.
Platina dnes oslabila o více než 7 % a testuje hranici 2 000 USD, poté co se včera v rámci odrazu vyšplhala až na 2 200 USD za unci. Aktuálně testuje úroveň 50,0% Fibonacciho retracementu. Pokud bude tato podpora prolomena, další významná technická hranice se nachází poblíž 1 700 USD, což odpovídá 78,6% retracementu poslední růstové vlny a aktuální rostoucí trendové linii.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
BREAKING: Výrobní PMI v eurozóně zaostal za odhadem 🇪🇺 📉
Stříbro posiluje o 4 % 📈Vzniká sestupný trojúhelník?
Technická analýza - DE40 (02.01.2026)
Ranní shrnutí (02.01.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.