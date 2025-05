Plyn atakuje klíčovou Fibonacci rezistenci – ale mezera z rolloveru zůstává nevyplněná

Na grafu zemního plynu (NATGAS) sledujeme dynamický vývoj, který přinesl prudký pokles následovaný silným odrazem směrem vzhůru. Cena se aktuálně pohybuje na úrovni 3,677 USD, tedy těsně pod hodnotou 78,6 % Fibonacciho retracementu vycházejícího z předchozího poklesu mezi maximem 3,838 USD a minimem 3,097 USD. Tato zóna se nyní jeví jako silná rezistence, která byla dnes nachvíli překonána, ale cena následně opět spadla zpět k této úrovni.

V grafu si lze všimnout dobře formovaného „V“ obratu, který odstartoval z oblasti těsně nad 3,09 USD. Proražením klouzavých průměrů EMA 50 (oranžová) a SMA 100 (modrá) směrem nahoru došlo k signálu potenciální změny trendu, který je momentálně potvrzen i objemem a cenovým chováním.

Zásadním prvkem grafu je však cenová mezera vzniklá rolloverem kontraktů. Tato mezera doposud nebyla vyplněna, což je pro mnohé obchodníky významný signál. Trh má často tendenci k těmto nevyplněným gapům vracet, aby je „uzavřel“. Přestože aktuální cena se k této zóně přiblížila, návrat a vyplnění zatím nenastalo, což může představovat potenciální scénář pro příští seanci.

CCI a Williams %R, se nacházejí v extrémních hodnotách, což může naznačovat přehlcení růstu a snahu trhu o krátkodobou stabilizaci. Pokud by se ceně podařilo prorazit nad úroveň 3,68 USD, mohla by se otevřít cesta zpět k lokálnímu maximu 3,83 USD. Naopak selhání na současné rezistenci a návrat pod hodnoty klouzavých průměrů by mohl vyvolat tlak na pokles směrem k 3,55 USD.

Graf NATGAS (M30)

Zdroj: xStation5

