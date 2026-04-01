BREAKING: Další výrazný nárůst zásob ropy navzdory narušení na Blízkém východě

Nejnovější zpráva EIA přináší pro ropu překvapivě medvědí signál, a to i přesto, že geopolitické napětí zůstává vysoké.
- Nečekaný růst zásob ropy (+5,451 mil. barelů): Jde už o druhý výrazný nárůst zásob v řadě, což je obtížné sladit s rozsáhlými narušeními na Blízkém východě.
- Pokles zásob ropných produktů: Navzdory přebytku ropy zásoby benzinu (-2,593 mil. barelů) i destilátů (-1,032 mil. barelů) dál klesají rychleji, než se čekalo. To naznačuje, že zatímco nabídka surové ropy v USA roste, poptávka po rafinovaných produktech zůstává vysoká.
- Geopolitický obrat: Pokles cen je do značné míry tažen spekulacemi, že Donald Trump by dnes večer mohl oznámit deeskalaci nebo změnu politiky vůči Íránu.
Trh se nyní nachází na rozcestí. Fyzická data ukazují rostoucí přebytek ropy v USA, oči investorů však zůstávají upřeny na válku. Pokud geopolitická prémie kvůli diplomatickému posunu zmizí, současný přebytek může urychlit cenovou korekci směrem k cíli 75 až 80 USD, který naznačuje term structure.
Cena ropy na data ze zprávy EIA nereaguje výrazně, přestože zastavila pokles z předchozích několika minut. Cena se pohybuje mírně pod 100 USD za barel a investoři čekají na večerní Trumpův projev v americkém čase, který může vyvolat další výrazné pohyby cen.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.