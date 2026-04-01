🛢️Růst cen pohonných hmot zpomaluje, nafta zůstává pod 50 Kč za litr

Růst cen pohonných hmot na českých čerpacích stanicích postupně ztrácí dynamiku. V uplynulých 7 dnech vzrostla průměrná cena benzínu o 25 haléřů na 41,60 Kč za litr, zatímco nafta zdražila o 91 haléřů na 48,33 Kč za litr. Nenaplnily se tak obavy z brzkého prolomení hranice 50 Kč za litr u nafty a zároveň jde o nejpomalejší tempo zdražování od začátku aktuální eskalace na Blízkém východě.
Jaký vývoj na cenách ropy a pohonných hmot lze očekávat do budoucna?
Za zpomalením zdražování stojí hlavně vývoj na ropě Brent, která byla v minulém týdnu mimořádně rozkolísaná. Na začátku týdne se dostala ze zhruba 115 dolarů krátce pod 100 dolarů za barel, následně se ale vrátila zpět na trojciferné úrovně. K mírnému uklidnění přispělo odložení amerických útoků na íránskou energetickou infrastrukturu i výroky Donalda Trumpa, podle kterých by se konflikt mohl uzavřít během dvou až tří týdnů. To však neznamená, že je vyhráno. Hormuzský průliv zůstává nadále omezený, riziková prémie na ropě je vysoká a jakákoli další eskalace může ceny znovu rychle poslat vzhůru.
V českém prostředí sehrála roli i reakce vlády na vysoké ceny u stojanů. Kabinet tlačí na distributory a prodejce, aby drželi marže v přiměřených mezích, přičemž podle dosavadních kontrol se většina čerpacích stanic pohybovala pod požadovanými úrovněmi. Debata se tak stále více přesouvá i k rafinérským maržím, které od začátku konfliktu citelně vzrostly. Zároveň se debatuje o krocích našich sousedů na podporu nižších cen na čerpacích stanicích. Pro nejbližší dny proto spíše čekám stagnaci cen nebo už jen mírné zdražování v řádu desítek haléřů. Velkoobchodní ceny nafty se sice v pondělí dostaly na nejvyšší hodnoty od roku 2022, v dalších dnech však přišlo mírné uklidnění. O výraznějším zlevnění je ale stále předčasné mluvit, protože situace na ropném trhu zůstává křehká a návrat k normálu může trvat delší dobu.
Jak je na tom Česko z pohledu výše cen pohonných hmot ve srovnání s okolními zeměmi?
Česká republika i přes růst cen zůstává v evropském srovnání mezi levnějšími trhy. Podle posledních dat Evropské komise patří tuzemská nafta i benzín nadále k nejlevnějším v celé Evropské unii si Česko drží konkurenceschopnou pozici. Tato informace by neměla z kontextu posledního dění na trhu s pohonnými hmotami vypadávat. Nicméně je pravdou, že se pozice Česka v posledních týdnech u nafty i benzínu zhoršila.
Podle nejnovějších dat Evropské komise k 2. dubnu 2026 je nafta v Česku devátá nejlevnější v celé EU. Nejnižší ceny pohonných hmot mají momentálně řidiči na Maltě, v Maďarsku a ve Slovinsku. Naopak nejdražší naftu tankují řidiči v Nizozemí a Dánsku. U benzínu (Natural 95) je Česko desáté nejlevnější v EU, přičemž na prvních 3 příčkách se umístily Malta, Bulharsko a Slovinsko. Na Slovensku a v Maďarsku jsou ceny pohonných hmot levnější než v Česku, naopak v Polsku jsou vyšší ceny nafty.
To je důležité zejména ve chvíli, kdy velkoobchodní ceny i geopolitické riziko tlačí na růst cen napříč Evropou.
Další vývoj bude záviset především na tom, zda se podaří udržet konflikt bez další eskalace a zda se obnoví plynulejší provoz v Hormuzském průlivu. Vláda zároveň pracuje s možností uvolnění části státních rezerv ropy a ve hře zůstávají i další opatření na stabilizaci trhu. Pro řidiče to znamená, že akutní nedostatek paliv nyní nehrozí, ale vyšší cenová hladina s námi může zůstat ještě několik týdnů. Trh je jednoduše stále v režimu vysoké nejistoty a jakýkoli nový impulz z Blízkého východu může výhled rychle změnit.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
