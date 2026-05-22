Podpoří Trumpovo rozhodnutí vyslat dalších 5 000 amerických vojáků do Polska polský akciový trh?

Polský akciový trh získal nový impuls. Futures kontrakt na W20 dnes před otevřením hotovostní seance roste zhruba o 0,8 %. I když akcie ve většině Evropy dnes rostou, klíčovým faktorem podporujícím sentiment v Polsku se zdá být rozhodnutí Donalda Trumpa vyslat do země dalších 5 000 amerických vojáků.
USA nedávno stáhly z Německa přibližně 5 000 vojáků. Zatím však není jasné, zda se oznámení týká právě těchto jednotek, nebo zcela nového nasazení. Nejistota kolem tohoto scénáře přetrvávala několik dní poté, co Pentagon původně pozastavil plány rotace vojáků týkající se Polska.
Podle nového uspořádání by se Polsko stalo druhým největším hostitelem americké vojenské přítomnosti v Evropě. Německo v současnosti hostí kolem 30 000 amerických vojáků, zatímco Itálie přibližně 12 000 a Spojené království 10 000.
Pro globální investory může být takové rozhodnutí vnímáno jako známka silného závazku USA k obraně Polska, pevných vztahů ve vojenské alianci a důležité bezpečnostní záruky pro zemi. Dalším krokem, který by mohl výrazně zlepšit sentiment, by bylo zřízení stálé americké vojenské základny v Polsku. Polský prezident Karol Nawrocki již naznačil, že chce o tento krok usilovat při jednáních s Donaldem Trumpem. Navzdory oznámení amerického prezidenta zatím nebyly zveřejněny detaily ohledně nasazení dalších 5 000 amerických vojáků.
W20 (H1 interval)
Zdroj: xStation5
