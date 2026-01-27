Pokus o odraz u zemního plynu 📈 Počasí na východním pobřeží USA v centru pozornosti

Futures na zemní plyn (Henry Hub, NATGAS) ve Spojených státech se po rolování kontraktů a korekci z minulého týdne postupně vracejí k růstu. Stalo se tak po pondělním prudkém růstu a následném poklesu z tříletých maxim. Předchozí růst byl způsoben zimní bouří Fern a rozsáhlými výpadky produkce v klíčových oblastech těžby.
- Růst byl nejprve tažen poptávkou. Spotřeba v rezidenčním a komerčním sektoru v pondělí dosáhla zhruba 69 miliard kubických stop (Bcf), což představuje sezónní vrchol typický pro období silných mrazů. Výrazně vzrostla i poptávka v sektoru výroby elektřiny – spalování plynu pro výrobu elektřiny dosáhlo přibližně 50 Bcf, tedy úrovně srovnatelné s nejteplejšími dny loňského léta, ovšem v zimních podmínkách.
- Krátkodobě je klíčovou otázkou, jak dlouho tento poptávkový šok potrvá. Prognózy naznačují, že poptávka zůstane mimořádně vysoká až do začátku příštího týdne, kdy se očekává zmírnění teplot, což i nadále udržuje napětí na fyzickém trhu.
- Na futures křivce se kontrakt na nejbližší měsíc chová typicky jako expirující kontrakt. Například únorový kontrakt na burze Nymex oslabuje přibližně o 3 % před středeční expirací, zatímco tržní pozornost se přesouvá na následující měsíce dodávek.
- Březnový kontrakt klesá zhruba o 3,5 % k úrovni 3,84 USD, což zvýrazňuje ostrý rozdíl mezi aktuálním napětím v dodávkách a očekáváním relativně rychlé normalizace. Jde o učebnicový příklad backwardace způsobené bouří.
- Druhým pilířem příběhu je narušení dodávek. Výpadky produkce se objevily ve více regionech USA – původně se odhadovaly na cca 2 Bcf denně, ale náhle se prohloubily až na 12 Bcf denně, přičemž největší zásah utrpěly oblasti Permian a širší oblast Mexického zálivu.
- Hlavní debata na trhu se nyní nevede o tom, zda měla bouře dopad, ale jak rychle se produkce vrátí k normálu. Převládající scénář počítá s přetrvávajícím napětím do poloviny týdne, následovaným výrazným obnovením dodávek o víkendu.
Současné oslabení neznamená, že se trh uklidnil. Investoři začínají zohledňovat vrchol studené vlny a následné obnovení produkce. Dokud se teploty a těžba skutečně nevrátí do normálu, zvýšená volatilita zůstává základním scénářem.
NATGAS (M15)
Zdroj: xStation5
Předpovědi počasí pro USA ukazují, že chladné teploty mohou na východním pobřeží přetrvávat i na začátku února.
Zdroj: NOAA, CPC
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Historický den pro drahé kovy; STŘÍBRO ztrácí 30 %; USD posiluje 💡
Praskla bublina na trhu s drahými kovy❓ STŘÍBRO kleslo o více než 33 % během jediného dne 🚨
Tři trhy, které sledovat příští týden (30. 1. 2026)
Výsledky Lockheed Martin: Vrchol geopolitického napětí i valuací
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.