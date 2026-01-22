Pomalý růst Procter & Gamble

-
Organické tržby P&G stagnovaly, což je nejslabší růst za desetiletí, objem prodejů klesl o 1 %.
Na výsledcích se podepsaly vládní omezení v USA a vyšší srovnávací základna.
Firma spoléhá na silný výkon mimo USA a uvedení nových produktů, např. Tide s novou recepturou.
Výhled na celý fiskální rok 2026 zůstává beze změny, cílem je organický růst v rozmezí 0–4 %.
Společnost Procter & Gamble (P&G) zveřejnila výsledky za poslední čtvrtletí roku 2025, které ukázaly na stagnaci organického růstu tržeb a pokles objemu prodaného zboží. Organické tržby zůstaly beze změny, což je nejslabší tempo růstu za posledních deset let a mírně pod odhady analytiků. Objem prodejů klesl o 1 %, zejména kvůli nižšímu zájmu o produkty v kategoriích dětské, dámské a rodinné péče.
Co stálo za slabým výkonem?
Finanční ředitel Andre Schulten uvedl, že čtvrtletí bylo ovlivněno několika negativními faktory:
Porovnání s loňským silným obdobím, kdy spotřebitelé hromadili zásoby kvůli očekávaným stávkám v přístavech.
Dočasné zastavení americké vládní pomoci v oblasti potravin.
Vliv vládního shutdownu, který negativně ovlivnil spotřebitelské chování v USA.
Akcie P&G na zprávu reagovaly poklesem až o 1,1 % v premarketu. Za celý rok 2025 akcie klesly téměř o 15 %, zatímco index S&P 500 vzrostl o 16 %.
Výhled do druhé poloviny fiskálního roku
Společnost stále očekává, že splní celoroční cíle organického růstu (mezi 0 až +4 %), přičemž klíčem k tomu má být:
Silný výkon v Evropě a Latinské Americe, kde organické tržby vzrostly o 8 %.
Dobré přijetí nové receptury pracího prášku Tide, která byla uvedena na americký trh koncem roku.
Kromě toho P&G reaguje na změny chování spotřebitelů úpravami cenové politiky – snižováním cen vybraných produktů a novým balením, které má lépe oslovit cenově citlivé zákazníky. Průměrné ceny produktů firmy vzrostly ve čtvrtletí o 1 %, což odpovídá předchozím obdobím.
Graf PG.US (D1)
Akcie společnosti Procter & Gamble se aktuálně obchodují na ceně 145,86 USD, čímž testují rezistenci v podobě klouzavého průměru EMA 50 (145,19 USD). Růstový pohyb, který začal v první polovině ledna, dostal akcie zpět nad krátkodobé technické bariéry, ale trend zůstává klesající, jak naznačuje stále sestupující SMA 100 (148,97 USD). RSI se posunul na 52,7 bodu, tedy nad neutrální zónu, což indikuje zlepšující se momentum, ale zároveň nenaznačuje překoupenost. Krátkodobě je rozhodující, zda se akcie udrží nad EMA 50 – případné potvrzení tohoto průrazu by mohlo otevřít cestu k otestování SMA 100 a psychologické úrovně 150 USD. Naopak neúspěšný průraz nad 146–148 USD by mohl vést k opětovnému návratu směrem k 140 USD.
Zdroj: xStation5
