Colt míří na nizozemskou burzu 🪖

- Colt oznámil záměr vstoupit na burzu v Nizozemsku
- Akcie by se měly obchodovat současně na české i nizozemské burze
- Cílem je oslovit širší okruh zahraničních investorů.
- Colt za posledních 5 let připisuje téměř 140 %.
Zbrojařská firma Colt CZ dnes oznámila plán vstoupit na nizozemskou burzu Euronext Amsterdam prostřednictvím tzv. duálního listingu. Pro akcie by to znamenalo, že by byly současně obchodovány na české i nizozemské burze. Společnost chce tímto krokem rozšířit obchodování svých akcií vedle stávajícího českého trhu, kde se její cenné papíry obchodují od roku 2020. Colt také uvedl, že o plánovaném vstupu na amsterdamskou burzu budou ještě rozhodovat akcionáři. Pokud návrh schválí, akcie Coltu by se mohly obchodovat současně na dvou evropských trzích. Colt tímto zmírnil obavy investorů, že by mělo dojít k přesunu z pražské burzy.
Hlavním důvodem plánovaného vstupu na nizozemskou burzu je snaha oslovit širší okruh mezinárodních investorů a zvýšit likviditu akcií společnosti. Získaný kapitál chce Colt využít především na další investice a možné akvizice v obranném průmyslu. Zájem o obranný sektor je mezi investory v posledních letech výrazně vyšší, což souvisí především s pokračujícím geopolitickým napětím a růstem rozpočtů na obranu. Úspěch nedávného vstupu společnosti CSG na amsterdamskou burzu zároveň ukázal, že o firmy z obranného průmyslu je na zahraničních trzích silný zájem.
Akcie společnosti Colt od svého vstupu na burzu v roce 2020 vykazují dlouhodobě růstový trend. V současnosti se cena akcie pohybuje kolem 890 Kč, což za pětileté období představuje nárůst téměř o 140 %. Za poslední rok si titul připsal přibližně 19 % a obchoduje se poblíž historických maxim.
GRAF CZG.CZ (D1)
Zdroj: xStation05
