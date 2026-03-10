Akcie Lindt zklamaly výhledem 🍫

-
Lindt snížila výhled organického růstu tržeb pro rok 2026 na 4 až 6 %.
Akcie po oznámení oslabily až o 9,5 %, nejvíce od roku 2020.
Firmu dál zatěžují slabší objemy prodejů a dopady drahého kakaa.
Společnost zároveň oznámila zpětný odkup akcií až za 1 miliardu CHF.
Akcie společnosti Lindt & Sprüngli prudce oslabily poté, co výrobce čokolády snížil svůj výhled tržeb na celý rok. Na švýcarské burze titul během úterý krátce ztrácel až 9,5 %, což znamenalo největší intradenní pokles od března 2020. Tím zároveň zmizely dosavadní letošní zisky.
Firma nově očekává v roce 2026 organický růst tržeb jen v pásmu 4 až 6 %, zatímco dříve počítala s růstem 6 až 8 %. Společnost naopak potvrdila cíl pro provozní marži, protože nadále věří, že spotřebitelé budou i přes vyšší ceny preferovat kvalitnější čokoládu.
Za slabším výhledem stojí podle firmy především geopolitická nejistota a také přetrvávající otázky kolem růstu prodaných objemů. Právě objem prodejů je pro investory citlivým tématem, protože Lindt v posledním období čelí kombinaci slabší poptávky a dříve rekordně vysokých cen kakaa.
Ty firmu donutily v roce 2025 zvýšit ceny o výrazných 19 %, což se negativně promítlo do objemu prodejů. Přestože futures na kakao za posledních šest měsíců klesly o více než polovinu po vrcholu z prosince 2024, tlak na spotřebitele i obchodní výkon firmy zatím úplně nezmizel.
Pozitivně může trh vnímat alespoň oznámený zpětný odkup akcií v objemu až 1 miliardy švýcarských franků. Ten by mohl pomoci podpořit cenu akcií a ukázat důvěru managementu ve střednědobý vývoj firmy. Krátkodobě ale převažuje zklamání z horšího růstového výhledu.
