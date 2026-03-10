Zisk Volkswagenu se propadl🚗

-
Provozní zisk Volkswagenu v roce 2025 klesl na 8,9 miliardy eur, marže spadla na 2,8 %.
-
V Číně automobilka ztrácí pozici vůči značkám BYD a Geely.
-
Akcie Volkswagenu i Porsche AG výrazně zaostávají za evropským automobilovým sektorem.
-
Porsche téměř přišlo o provozní zisk a koncern dál tlačí na restrukturalizaci a snižování nákladů.
-
Volkswagen vstupuje do dalšího náročného období pod silným tlakem z více stran. Největší evropská automobilka oznámila, že její provozní zisk se v roce 2025 propadl o více než polovinu na 8,9 miliardy eur, zatímco provozní marže klesla na 2,8 % z předchozích 5,9 %. Pro rok 2026 management očekává jen mírné zlepšení, konkrétně marži v rozmezí 4 až 5,5 %, což naznačuje, že návrat k vyšší ziskovosti bude spíše pozvolný.
Za slabšími výsledky stojí především americká cla a pokračující ztráta pozice v Číně, která zůstává pro Volkswagen naprosto zásadním trhem. Tržby skupiny zůstaly prakticky beze změny na úrovni 322 miliard eur a letošní výhled počítá pouze s růstem v pásmu 0 až 3 %. Firma tak sama připouští, že působí v podmínkách, které jsou výrazně náročnější než v předchozích letech.
Na čínském trhu je navíc patrné další oslabování pozice koncernu. Prodeje značky Volkswagen od roku 2023 postupně klesají a letos se pohybují přibližně kolem 2,6 milionu vozů. Naopak domácí konkurence výrazně posiluje. BYD se dostal zhruba na 3,5 milionu prodaných aut a velmi rychle roste také Geely, které se už na Volkswagen prakticky dotáhlo. Slabší vývoj je vidět i u dalších značek skupiny, protože Audi zůstává poblíž 600 tisíc vozů a Porsche se drží jen na velmi nízkých objemech. To ukazuje, že německý koncern v Číně ztrácí půdu pod nohama právě ve chvíli, kdy místní výrobci rychle získávají větší podíl na trhu.
Opatrnost je patrná i na straně investorů. Akcie Volkswagenu v posledních letech výrazně zaostávají za širším evropským automobilovým sektorem a ještě slabší vývoj vykazuje Porsche AG. Zatímco sektorový index se držel relativně výše, obě akcie se dostaly hluboko do záporného vývoje, což ukazuje na nízkou důvěru trhu v rychlé zlepšení hospodaření. U Porsche je tento pesimismus ještě výraznější.
Právě Porsche představuje pro celý koncern další problém. Jeho provozní zisk se v roce 2025 téměř vymazal a klesl o 98 % na pouhých 90 milionů eur. Negativně se zde promítla nákladná strategická změna i slabší poptávka po elektromobilech. Volkswagen proto pokračuje v rozsáhlé restrukturalizaci a do roku 2030 plánuje v Německu zrušit přibližně 50 tisíc pracovních míst. Přestože se letos podařilo zlepšit čistý cash flow na 6 miliard eur, investoři zatím čekají na jasnější důkaz, že úsporná opatření skutečně povedou k trvalému obratu.
Volkswagen tak bude muset v dalších měsících zvládnout několik výzev najednou. Potřebuje obnovit konkurenceschopnost v Číně, vyrovnat se s tlakem na marže a přesvědčit trh, že restrukturalizace přinese reálné výsledky. Bez citelnějšího zlepšení prodejů a ziskovosti ale zůstane výhled celé skupiny spíše utlumený.
Graf VOW1.DE (D1)
Akcie společnosti Volkswagen výrazně oslabily a aktuálně se obchodují kolem úrovně 91,90 EUR. Cena se po předchozí konsolidaci prudce propadla pod oba klouzavé průměry, tedy pod EMA 50 na hodnotě 100,13 EUR i SMA 100 kolem 100,17 EUR, což potvrzuje zhoršení technického obrazu a návrat výraznějšího prodejního tlaku. RSI se pohybuje na hodnotě 37,3, což ukazuje na slábnoucí sílu kupců a rostoucí převahu prodejců. Trh se sice zatím ještě nedostal do jasně přeprodaného pásma, ale momentum zůstává slabé.
Z technického pohledu bude nyní klíčové sledovat, zda se akcie udrží nad oblastí kolem 90 EUR. Její výraznější prolomení by mohlo otevřít prostor pro pokles směrem k pásmu 88,7 až 86 EUR. Naopak pro alespoň krátkodobé uklidnění situace by se titul musel vrátit nad 92,7 EUR a následně začít znovu testovat zónu okolo 100 EUR, kde se nyní nachází hlavní rezistence tvořená oběma klouzavými průměry.
Zdroj: xStation5
