Porsche ruší plány na vlastní výrobu baterií: Evropa dál ztrácí v boji s Asií

Německá automobilka Porsche AG oznámila, že ruší plány na výrobu vysoce výkonných baterií prostřednictvím své dceřiné společnosti Cellforce. Důvodem je slabší poptávka po elektromobilech a změněné tržní podmínky v Číně a Spojených státech.
Rozhodnutí znamená, že z přibližně 300 pracovních míst v Cellforce zanikne zhruba 200. Zbylá část firmy se promění na nezávislé výzkumné a vývojové centrum. Porsche se tak vzdává vlastní výroby bateriových článků kvůli nedostatečnému objemu a nemožnosti dosáhnout ekonomiky z rozsahu, uvedl generální ředitel Oliver Blume, který zároveň stojí v čele koncernu Volkswagen.
Některé pracovní pozice by se mohly přesunout do bateriové divize Volkswagen PowerCo a know-how Cellforce má být využito i v nedávno převzaté jednotce V4Smart (dříve Varta).
Tento krok přichází v době, kdy se evropský automobilový průmysl snaží vytvořit vlastní dodavatelský řetězec pro elektromobily. Naděje na vybudování silného bateriového sektoru v Evropě však dostávají ránu nejen od Porsche, ale i po kolapsu švédského výrobce Northvolt.
Porsche již letos v dubnu oznámilo, že nepočítá s rozšiřováním výroby v Cellforce, přestože původní plán počítal se spuštěním „start-up továrny“ v Bádensku-Württembersku a následně s výstavbou většího závodu. Podle člena představenstva pro výzkum a vývoj Michaela Steinera je dnes celosvětový objem příliš nízký, aby bylo možné dosáhnout konkurenceschopných nákladů.
Rozhodnutí Porsche tak potvrzuje, že Evropa má nadále potíže konkurovat Asii v klíčové oblasti baterií pro elektromobilitu, která bude hrát zásadní roli v budoucnosti automobilového průmyslu.
Graf P911.DE (D1)
Akcie Porsche AG se po dlouhodobém sestupném trendu dostaly v létě 2025 do stabilizační fáze a nyní ukazují známky obratu. Aktuálně se obchodují na ceně 46,58 EUR, což je nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (44,59 EUR) a SMA 100 (43,84 EUR). RSI se nachází na hodnotě 57,0, tedy v neutrální zóně, což naznačuje prostor pro pokračování růstu bez známek překoupenosti. MACD je v pozitivním teritoriu a roste nad signální linií, což podporuje býčí momentum.
Zdroj: xStation5
