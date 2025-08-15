Požár v rafinerii Bayway omezuje produkci benzínu, Phillips 66 čelí dalším výpadkům

Společnost Phillips 66 musela snížit produkci benzínu ve své klíčové rafinerii Bayway v Linden, New Jersey, po požáru, který zasáhl zařízení poblíž jednotky na krakování. Podle informací ze dvou zdrojů došlo k požáru pomocného zařízení fluidní krakovací jednotky, která je zásadní pro výrobu benzínu.
Rafinerie s kapacitou 258 000 barelů denně běžně produkuje přibližně 155 000 barelů benzínu denně, což z ní činí jednoho z největších dodavatelů paliv na východním pobřeží USA. Přesná příčina incidentu zatím není známa, nicméně podle zdrojů se očekává, že produkce bude během několika dní obnovena.
Phillips 66 se k situaci nevyjádřila, ale výpadek přichází jen krátce poté, co rafinerii minulý měsíc zasáhla bouře, která způsobila výpadek proudu a částečné uzavření provozu. Tehdy došlo k dočasnému nárůstu cen paliv v oblasti New York Harbor, jelikož společnost musela paliva nakupovat na volném trhu.
Současné narušení provozu může mít další dopad na zásobování a ceny benzínu v regionu, zejména pokud by opravy trvaly déle, než se nyní očekává. Situace bude pod drobnohledem trhu, protože výpadky v Bayway tradičně znamenají zvýšený tlak na distribuční síť a spotové trhy s palivy.
Graf PSX.US (D1)
Akcie společnosti Phillips 66 se v posledních dnech snaží o stabilizaci po několikatýdenním poklesu a aktuálně se obchodují na úrovni 122,64 USD, těsně nad klouzavým průměrem EMA 50 (122,00 USD) a nad SMA 100 (116,90 USD). Právě tyto dvě úrovně tvoří důležitou technickou podporu, kterou se cena zatím úspěšně snaží udržet. RSI se nachází na hodnotě 50,3, což značí neutrální tržní náladu. Trh zatím neprojevuje jasné známky přeprodanosti ani překoupenosti. Naopak MACD zůstává v záporném teritoriu, ale signály o zrychlujícím poklesu slábnou, což může naznačovat potenciální obrat trendu.
Z technického hlediska bude důležité sledovat, zda se ceně podaří udržet nad EMA 50 a následně překonat oblast rezistence kolem 124–125 USD. Pokud by se to podařilo, mohl by se obnovit růstový trend. V opačném případě hrozí návrat k testování podpory u SMA 100, případně pokles směrem k psychologické hranici 115 USD.
Zdroj: xStation5
