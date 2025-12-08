Pravidelný výhled měnových trhů

EUR/USD: ADP a PCE posílily sázky na snížení sazeb Fedu
Minulý týden bylo na páru EUR/USD rušno. V eurozóně byl zveřejněn španělský a německý index spotřebitelských cen, které potvrdily jen pozvolnou dezinflační tendenci eurozóny, což dál podporuje scénář opatrné ECB a slabšího růstu v jádru Evropy. Na dolarové straně jsme dostali klíčová makrodata a to: ISM, ADP a PCE. Výrobní ISM lehce překonal očekávání, zatímco ISM služeb naopak ukázal ochlazování poptávky, což dohromady potvrzuje scénář postupného, nikoli náhlého zpomalování americké ekonomiky. ADP report přinesl překvapivý pokles zaměstnanosti o 32 tisíc pracovních míst místo očekávaného mírného růstu, což pro investory znamená jasný signál chladnoucího trhu práce a vyšší tlak na Fed, aby začal sazby snižovat. PCE inflace jako hlavní měřítko Fedu dopadla přesně podle odhadů. Celkový i jádrový index rostl meziměsíčně jen mírně a meziročně zůstal kolem 2,8 %. Spotřeba zpomalila a příjmy domácností dál rostly, což potvrzuje, že cenové tlaky zatím výrazně nerostou a spolu se slabším trhem práce otevírají prostor pro snížení sazeb.
Výhled pro následující týden: Středem pozornosti tohoto týdne budou USA. V úterý dorazí JOLTS Job Openings, které ukážou, zda firmy dál omezují nábor. Ve středu pak přijde klíčové zasedání FOMC. Fed by měl dle očekávání trhů snížit sazby do pásma 3,50 až 3,75 %, ale pro trh bude důležitější komentář a nové projekce. Investoři budou číst, zda centrální banka vidí trajektorii inflace a jak rychle je připravena pokračovat v uvolňování politiky v kontextu slabšího trhu práce. Naopak “jestřábí” vyznění, například menší důraz na stále napjatý trh práce, by dolar podpořilo přes očekávané vyšší výnosy. Ve čtvrtek navážou pravidelné týdenní žádosti o podporu a v pátek Treasury Currency Report. Z evropské strany trh sleduje především středeční vystoupení prezidentky ECB Lagardeové. Celkově počítáme s tím, že se EUR/USD bude většinu času obchodovat v pásmu 1,15 až 1,173.
EUR/CZK: Koruna těží z kombinace silnějšího růstu a očekávané inflace
Minulý týden koruna zažila mírné oživení. Z domácích dat byl klíčový hlavně výrobní PMI za listopad, který potvrdil, že český průmysl zůstává pod tlakem a oživení je spíše pozvolné. Ještě důležitější byl index spotřebitelských cen za listopad, který ukázal pokračující zpomalování inflace. Kombinace silného růstu ekonomiky, naopak slabšího průmyslu, postupně klesající inflace a nad očekávání vysokého tempa růstu mezd značí, že ČNB bude v příštích měsících pokračovat v trendu stability sazeb, což omezení tlaky na případné oslabení domácí měny.
Výhled pro následující týden: Během pondělního rána byla již zveřejněna důležitá data z České republiky. Průmyslová výroba, obchodní bilance a míra nezaměstnanosti za listopad. Vše vyšlo pozitivněji, než trh předpokládal. Silnější průmysl a stabilní trh práce tak potvrdily růst ekonomiky. Ve středu pak dorazí listopadový index spotřebitelských cen, který naznačí, zda dezinflační trend pokračuje tempem, se kterým ČNB počítá. Kombinace inflace blízko cíle a slušného růstu by centrální bance dala prostor postupovat se snižováním sazeb velmi opatrně, což je pro korunu pozitivní. Celkově nadále pracujeme se scénářem, že se kurz EUR/CZK bude pohybovat převážně v pásmu 24,00 až 24,40.
USD/JPY: Ueda připravuje trh na možné prosincové zvýšení sazeb
U japonského jenu byla v minulém týdnu hlavní událostí projev guvernéra Uedy v Nagoji. Jasně řekl, že bankovní rada bude zvažovat všechna pro a proti rozhodnutí o zvýšení základní sazby už na prosincovém zasedání a že případná změna sazeb by byla spíše odlehčením nohy z plynu než brzdou růstu. Zdůraznil také, že komunikace s vládou je hladká, což trh vyhodnotil jako signál, že politická překážka pro první zvýšení sazeb po několika měsících není velká. Po Uedových komentářích vyskočily výnosy japonských dluhopisů, pravděpodobnost prosincového hikeu v tržních sazbách se výrazně přiblížila jistotě a japonský jen krátkodobě posílil.
Výhled pro následující týden: V Japonsku už bylo zveřejněný HDP, které vyšlo hůře, než s čím trh počítal. Dále v pátek trh očekává průmyslovou produkci, která ukážou, zda si ekonomika poradí s utaženější politikou. Jinak budou trh hlavně zajímat americká data, především středeční FOMC a doprovodné projekce. Pokud Fed naznačí, že snižování sazeb bude opatrné a americké výnosy zůstanou relativně vysoko, zůstane úrokový rozdíl mezi USA a Japonskem velký a tlak na slabší jen přetrvá. Celkově předpokládáme, že se USD/JPY bude pohybovat v pásmu přibližně 151.6 až 158.
GBP/USD: Libra sleduje domácí růst a americký Fed
Libra reagovala minulý týden hlavně na Manufacturing PMI, který se držel v blízkosti hranice 50 bodů a naznačil, že průmysl sice není v hluboké recesi, ale ani nedokáže výrazně růst. Poté byl zveřejněn celostátní index cen nemovitostí, který sleduje průměrné prodejní ceny rezidenčních domů a bytů v celé Británii. Výsledky připomněly, že trh bydlení zůstává velmi citlivý na vyšší úrokové sazby a že i menší odchylka tohoto indexu od očekávání může rychle změnit tržní sázky na budoucí kroky BoE. Na konci týdne byl reportován Services PMI. Ten ukázal, že sektor služeb roste velmi pomalu, takže celkový obrázek britské ekonomiky zůstává spíše utlumený.
Výhled pro následující týden: Kromě FOMC budou na libře klíčová páteční data, konkrétně HDP a průmyslová výroba. Silnější růst by BoE dával větší manévrovací prostor a mohl by libru krátkodobě podpořit. Slabší britská čísla by posílila pravděpodobnost dřívějšího uvolnění měnové politiky v Británii a udržela by libru v defenzivě kvůli změnám rozdílů úrokových sazeb BoE a dalších klíčových centrálních bank ve světě. Z hlediska cenového pohybu nadále počítáme s obchodováním v pásmu 1.317 až 1.350, kde bude hlavním hybatelem právě rozdíl v očekáváném vývoji politiky Fedu a BoE.
