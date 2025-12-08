🛢️ Ceny ropy klesly o 1 %

- Rally končí: Cena ropy klesla o více než 1 %, čímž ukončila třídenní růstovou sérii a propadla se pod 60 USD za barel v důsledku technické rezistence na úrovních 25 a 50denního klouzavého průměru (SMA).
- Důvěra v nabídku: Na trhu roste jistota ohledně budoucí nabídky, a to díky obnovení produkce ze strany OPEC+ a očekávání, že USA nezpřísní sankce vůči ruskému exportu ropy.
- Dlouhodobý výhled: CBA očekává, že cena Brentu do roku 2026 klesne pod 60 USD za barel, což by znamenalo, že WTI by mohl klesnout pod 57 USD.
- Rally končí: Cena ropy klesla o více než 1 %, čímž ukončila třídenní růstovou sérii a propadla se pod 60 USD za barel v důsledku technické rezistence na úrovních 25 a 50denního klouzavého průměru (SMA).
- Důvěra v nabídku: Na trhu roste jistota ohledně budoucí nabídky, a to díky obnovení produkce ze strany OPEC+ a očekávání, že USA nezpřísní sankce vůči ruskému exportu ropy.
- Dlouhodobý výhled: CBA očekává, že cena Brentu do roku 2026 klesne pod 60 USD za barel, což by znamenalo, že WTI by mohl klesnout pod 57 USD.
Cena ropy dnes klesá o více než 1 %, a to navzdory pozitivnímu začátku týdne. Ropa tak pravděpodobně ukončuje třídenní růstovou sérii, když klesá zpět pod hranici 60 USD za barel a reaguje na oblast nabídky spojenou s 25- a 50denními klouzavými průměry (SMA).
Investoři jsou nyní ohledně dostupnosti ropy v následujících měsících optimističtější, a to v návaznosti na obnovení produkce OPEC+ o 2,6 milionu barelů ropy denně a ochotu dále navyšovat produkci v dalších měsících. Zároveň trh nevykazuje výrazné obavy ohledně dostupnosti ruské ropy – prezident Putin ujistil o pokračující stabilní dodávce ropy do Indie, zatímco americký prezident vyjádřil nespokojenost s neochotou Ukrajiny jednat o míru podle stanovených podmínek, což naznačuje, že USA v dohledné době neplánují zpřísnění sankcí vůči Rusku.
Podle nejnovější predikce australské Commonwealth Bank (CBA) by mohla cena Brentu v roce 2026 klesnout pod 60 USD za barel, což by znamenalo, že cena WTI by mohla klesnout pod alespoň 57 USD za barel.
Z pohledu technické analýzy je třeba věnovat pozornost také vzestupnému trendovému kanálu. Dokud nebude prolomena jeho spodní hranice, je obtížné předpokládat, že ceny budou klesat směrem k nedávným lokálním minimům poblíž úrovně 57,5 USD za barel.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
BREAKING: Inflace v Norsku v souladu s očekáváními!
Ranní shrnutí (10.12.2025)
Denní shrnutí: Trhy vyčkávají před Fedem, stříbro roste nad 60 USD (09.12.2025)
Paramount vyzývá Netflix v boji o Warner Bros Discovery!
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.