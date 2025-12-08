IBM kupuje Confluent a zaměřuje se na cloud a umělou inteligenci

IBM oznámila záměr akvizice společnosti Confluent Inc. za 11 miliard USD, a to formou hotovostní transakce ve výši 31 USD za akcii. Confluent je společnost se sídlem v Kalifornii, která se specializuje na streamování dat v reálném čase a je postavena na open-source platformě Apache Kafka.
Transakce, jejíž dokončení se očekává v polovině roku 2026 po získání regulačních souhlasů a schválení akcionáři, bude plně financována z hotovosti IBM. Jde o největší akvizici společnosti od nákupu Red Hat v roce 2019 a odpovídá její strategii zaměřené na rozvoj softwaru a cloudových služeb.
Díky akvizici Confluent plánuje IBM rozšířit své portfolio o pokročilou platformu pro zpracování dat v reálném čase. Tato technologie je klíčová pro podniky, které potřebují zvládat rostoucí objem dat a implementovat řešení založená na umělé inteligenci. Integrace produktů Confluent s nástroji IBM v oblasti automatizace a bezpečnosti umožní klientům činit rychlejší a informovanější rozhodnutí na základě dat.
Společnost Confluent v poslední době vykázala výrazný meziroční růst tržeb, který překonal očekávání trhu, což dále podtrhuje její atraktivitu na trhu technologií pro zpracování dat. Analytici uvádějí, že akvizice by mohla přinést výhody pro IBM již během prvního plného roku po uzavření transakce, a to s pozitivním dopadem na EBITDA i volný peněžní tok.
Pro trhy je to signál, že IBM aktivně investuje do růstu a posiluje svou pozici v oblasti cloudu a umělé inteligence, čímž reaguje na rostoucí poptávku po pokročilých technologiích zpracování dat. Přestože akcie IBM na zprávu zpočátku reagovaly mírným poklesem, transakce odráží dlouhodobý závazek společnosti k růstu a inovacím v IT sektoru.
