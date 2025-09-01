Představují čipy Alibaby hrozbu pro NVIDIA?

Akcie společnosti Alibaba na hongkongské burze dnes vzrostly o více než 10 %, což představuje největší jednodenní zisk od března tohoto roku. Tento prudký růst je především reakcí trhu na strategický krok firmy v oblasti návrhu a výroby vlastních AI čipů. Zpráva byla zveřejněna souběžně se čtvrtletními výsledky, avšak právě expanze do polovodičového sektoru byla investory vnímána jako možný zlom v dlouhodobém růstu Alibaby.
Společnost představila vlastní čip určený pro úlohy umělé inteligence, který již byl fyzicky vyroben v místní čínské továrně. Znamená to, že Alibaba nejenže rozšiřuje své technologické aktivity mimo oblast tradičního e-commerce a cloudových služeb, ale také se aktivně zapojuje do závodu o nezávislost na západních dodavatelích, v čele s NVIDIA. Ačkoliv je nový čip aktuálně zaměřen zejména na spouštění předtrénovaných AI modelů, byl navržen tak, aby byl kompatibilní s oblíbeným softwarem dříve využívaným s hardwarem NVIDIA. Tato kompatibilita může významně usnadnit a zlevnit jeho praktické nasazení.
Trh tento krok vnímá jako jasný signál, že Alibaba nechce umělou inteligenci využívat pouze jako nástroj podnikání, ale usiluje také o vybudování vlastní technologické základny v oblasti hardwaru. To odpovídá širšímu trendu v Číně, kde se stále více firem snaží vyvíjet alternativy k americkým řešením v reakci na pokračující exportní restrikce.
Čínské čipy sice stále čelí výzvám, jako jsou nižší výkon, problémy se stabilitou a technologická omezení ve výrobě, nicméně vstup Alibaby do výroby čipů je významným krokem směrem k dlouhodobé technologické nezávislosti. Vládní podpora – včetně 8,4 miliardy USD na rozvoj AI a polovodičů – navíc posiluje základ tohoto strategického směru.
Z pohledu investorů představuje vstup Alibaby do čipového odvětví nejen reakci na globální napětí v technologickém sektoru, ale i jasný signál, že společnost se nehodlá omezit pouze na software a cloud, ale směřuje k ovládnutí celého AI ekosystému – od hardwaru po software. Dnešní prudký růst akcií potvrzuje, že trh tuto ambici oceňuje.
