Procter & Gamble končí v Pákistánu. Po Shell a Pfizer odchází další nadnárodní gigant

P&G ukončuje činnost v Pákistánu, včetně značky Gillette, kvůli ekonomickým a regulačním problémům.
Firma přejde na distribuci přes třetí stranu a zvažuje delistování Gillette Pakistan z burzy.
Dlouhodobé problémy země vedly k odchodu i dalších firem – Shell, Pfizer, TotalEnergies, Telenor.
P&G byla v Pákistánu přítomna přes 30 let, během kterých vytvořila silné spotřebitelské zázemí.
Společnost Procter & Gamble oznámila, že ukončí své aktivity v Pákistánu, čímž se zařadila po bok dalších globálních firem, které se v posledních letech stáhly z této páté nejlidnatější země světa. Firma z Cincinnati uvedla, že zastaví výrobu a obchodní činnost jak značky P&G Pakistan, tak dceřiné společnosti Gillette Pakistan Ltd. Spotřebitele plánuje obsluhovat skrze distribuční model třetí stranou.
Rozhodnutí přichází jen několik měsíců po oznámení globální restrukturalizace, během níž má P&G propustit až 7 000 zaměstnanců a omezit své portfolio značek. Firma zároveň snížila výhled kvůli dopadům obchodních tarifů a zpomalující spotřebě.
Gillette Pakistan, jejíž tržby se v účetním roce končícím červnem 2025 propadly téměř na polovinu, zaznamenala ještě v roce 2023 rekordní tržby tři miliardy pákistánských rupií. Akcie firmy reagovaly na zprávu růstem o 10 %, což je denní maximum burzy.
P&G působila v Pákistánu od roku 1991, kde postupně vybudovala silnou pozici s ikonickými značkami jako Pampers, Ariel, Safeguard, Pantene a Head & Shoulders. Firma rozšířila své lokální kapacity akvizicí továrny na mýdla v roce 1994 a výrobou pracích prostředků od roku 2010. V loňském roce prodala mýdlárnu společnosti Nimir Industrial Chemical Ltd.
Pákistán čelí dlouhodobým ekonomickým a regulačním problémům, včetně omezení repatriace zisků, vysokých cen energií, slabé infrastruktury a regulatorních tlaků. Tyto faktory vedly k odchodům dalších firem – Shell, Pfizer, TotalEnergies a Telenor již v minulosti snížily své aktivity nebo zcela odešly.
Podle bývalého ředitele Gillette Pakistan, Saada Amanullaha Khana, by tyto odchody měly být budíčkem pro pákistánské úřady. „Doufám, že se podmínky zlepší a přestaneme slýchat o dalších odchodech nadnárodních firem,“ uvedl.
Graf PG.US (D1)
Akcie společnosti Procter & Gamble se aktuálně obchodují kolem úrovně 152,25 USD, tedy pod klouzavými průměry EMA 50 (155,95 USD) a SMA 100 (158,24 USD), které nyní fungují jako silné rezistence. Vývoj ceny je tak stále v sestupném trendu, který započal v polovině roku 2025 a dosud nebyl technicky narušen. RSI (41,6) se drží v neutrálně-přeprodané oblasti a zatím neukazuje na výrazný nákupní zájem.
Zdroj: xStation5
