Propad akcií CarMax přinesl shortařům 171 milionů dolarů za jediný den

Akcie CarMax Inc. se propadly o 20 % po zveřejnění výsledků za druhé čtvrtletí, které zásadně zklamaly očekávání Wall Street. Tento propad se stal doslova zlatým dolem pro short-sellery, kteří během jediného dne vydělali podle společnosti S3 Partners až 171 milionů dolarů.
Výsledky CarMax selhaly na všech frontách – zisk na akcii zaostal za odhady o téměř 40 %, nižší byly také tržby, prodeje ojetých vozů i hrubé marže. Akcie se propadly na nejnižší úroveň od března 2020, což signalizuje hluboké znepokojení investorů ohledně budoucnosti společnosti.
Podle Brada Lamensdorfa z fondu AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF (HDGE), který drží short pozici na CarMax, byla řada investorů příliš optimistická a podcenila vliv interní finanční divize CarMaxu na vykazované zisky. Dále upozorňuje na vysokou úroveň zadlužení, která výrazně převyšuje současnou tržní kapitalizaci společnosti (cca 7 miliard USD), a zpomalení podnikání jako klíčové důvody pro short pozici.
Ještě v listopadu 2021 se akcie CarMax obchodovaly na historických maximech díky vysokým cenám ojetých vozů. Pandemie přinesla silnou poptávku, ale s příchodem inflace a poklesem spotřebitelské důvěry se situace dramaticky změnila. Dnes má CarMax short interest na úrovni 15 milionů akcií, oproti 5 milionům na konci pandemického boomu.
Představitelé společnosti během hovoru s analytiky přiznali, že spotřebitelé jsou nyní výrazně opatrnější, zejména ti s vyššími kreditními skóre. „Zákazníci přicházejí s otevřenýma očima,“ zaznělo doslova.
Akcie CarMax od začátku roku 2025 ztratily už 44 %, zatímco konkurenti jako Carvana, AutoNation či Penske Automotive Group naopak rostli. Carvana letos posílila o více než 80 %, což představuje dramatický obrat oproti propadu z konce roku 2022.
Lamensdorf upozorňuje, že nyní se jako potenciálně výhodné short příležitosti jeví i další hráči sektoru – například Lithia Motors, Asbury Automotive Group nebo Credit Acceptance Corp., specializující se na subprime financování.
Graf CarMax (KMX.US, D1)
Akcie společnosti CarMax se aktuálně se obchodují na ceně 45,59 USD, což znamená výrazné proražení dlouhodobé konsolidační zóny směrem dolů. Tato úroveň odpovídá nejnižší ceně od března 2020, čímž byla porušena důležitá podpora a potvrzen medvědí trend. Cena se dlouhodobě nachází pod klouzavými průměry SMA 100 (62,64 USD) a EMA 50 (59,81 USD), což jen podtrhuje dlouhodobý sestupný charakter trhu. RSI (25,4) se nachází hluboko pod hranicí 30, tedy v oblasti přeprodanosti, což může v dalších dnech přinést technický odraz, ale zatím není vidět žádný obratový signál.
Z technického hlediska je další důležitá podpora v zóně 40–42 USD, kde se může vytvořit krátkodobé dno. Naopak první rezistence je nyní zpětně na úrovni 50 USD, což je bývalá zóna podpory.
Zdroj: xStation5
