Prosus získal podmínečný souhlas EU k akvizici Just Eat Takeaway.com za 4,8 miliardy USD

Evropská komise udělila podmínečné schválení plánované akvizice společnosti Just Eat Takeaway.com firmou Prosus NV v hodnotě 4,1 miliardy EUR (4,8 miliardy USD). Souhlas přišel poté, co Prosus přislíbil snížit svůj podíl v konkurenční společnosti Delivery Hero SE na „velmi nízké“ procento do 12 měsíců a zároveň se zavázal nevyužívat hlasovací práva ani nenominovat své zástupce do představenstva této firmy.
Evropská komise tímto krokem reagovala na obavy z narušení hospodářské soutěže na trhu rozvozu jídel. Podle komisařky pro hospodářskou soutěž Teresy Ribery jde o jasné varování odvětví, které v minulosti čelilo antimonopolním problémům, že EU nebude tolerovat protisoutěžní chování ohrožující spotřebitele.
Akvizice posune Prosus na čtvrté místo mezi největšími světovými hráči v oblasti doručování jídla, za společnosti Uber Technologies, DoorDash a čínský Meituan. Just Eat Takeaway působí ve 17 zemích včetně Velké Británie, Německa a Nizozemska, a doplní globální portfolio Prosusu, které zahrnuje podíly v platformách v Jižní Americe, Indii a jihovýchodní Asii.
Po pandemickém boomu čelí tento sektor silné cenové konkurenci, což vede k vlně konsolidace. Akvizice Just Eat Takeaway má Prosusu poskytnout širší tržní dosah a lepší pozici v prostředí, kde je tlak na marže stále větší.
Graf PRX.NL (D1)
Akcie Prosus se po zprávě o podmínečném schválení akvizice Just Eat Takeaway.com drží v pozitivním technickém nastavení a aktuálně se obchodují kolem 50,64 EUR. Cena zůstává nad klouzavými průměry EMA 50 (48,41 EUR) a SMA 100 (45,39 EUR), což potvrzuje pokračující střednědobý růstový trend. RSI má hodnotu 57,9, tedy se pohybuje v neutrální zóně, bez známek překoupenosti, což dává prostor pro další růst. MACD se sice nachází mírně pod signální linií, ale histogram ukazuje na zpomalující medvědí momentum.
Krátkodobou rezistenci představuje hladina 51,36 EUR, jejíž průraz by mohl otevřít cestu k dalšímu růstu. Naopak první významná podpora se nachází v oblasti 48,00–48,40 EUR, kde leží i EMA 50.
Zdroj: xStation5
