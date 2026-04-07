Průzkum newyorského Fedu signalizuje skok inflace v USA 🗽 EURUSD na 15,7

Rostoucí inflační očekávání se opět stávají klíčovým makroekonomickým rizikem, a to především v důsledku energetických šoků spojených s geopolitickým napětím na Blízkém východě. Údaje z průzkumu newyorské pobočky Fedu potvrzují známý vzorec: krátkodobá očekávání na šoky reagují prudce, zatímco důvěryhodnost dlouhodobých inflačních očekávání zůstává – prozatím – neporušena.
- Jednoletá inflační očekávání v březnovém průzkumu newyorské pobočky Fedu vzrostla na 3,4 % oproti očekávaným 3,5 % a oproti předchozím 3 % se vrátila na úroveň zaznamenanou v prosinci.
- Tříletá inflační očekávání vzrostla jen mírně, z 3,0 % na 3,1 %. Pětiletá inflační očekávání zůstala beze změny na 3,0 %.
- Celkovým poselstvím je, že obavy z krátkodobé inflace se zjevně zintenzivnily, ale dlouhodobá očekávání stále vypadají relativně ukotvená. Hlavním hnacím motorem tohoto vývoje byla energie.
- Očekávaný meziroční růst cen benzínu vyskočil na 9,4 %, což představuje meziměsíční nárůst o 5,3 procentního bodu.
- Jedná se o nejvyšší hodnotu od března 2022, což podtrhuje, jak silně spotřebitelé reagují na energetické šoky.
- Souvislost s celkovou inflací je zřejmá, protože vyšší náklady na pohonné hmoty se přímo promítají do inflačních očekávání.
- Všechny ukazatele inflace se stále pohybují nad 2% cílem Fedu.
- To naznačuje, že proces dezinflace zůstává neúplný, i když inflace již nezrychluje ve všech kategoriích.
- Geopolitické napětí a cla nyní ztěžují cestu zpět k cíli.
- John Williams si i přes silnější výsledky průzkumu zachoval relativně klidný tón.
- Uvedl, že politika je stále „dobře nastavená“, což signalizuje, že Fed není připraven mechanicky reagovat na jeden inflační šok.
- Rovněž uvedl, že celková inflace by se v roce 2026 mohla pohybovat kolem 2,75 %, přičemž viditelnější tlak se projeví kolem poloviny roku.
- Aktuální úroková sazba zůstává v rozmezí 3,5 % až 3,75 % a Fed stále počítá s jedním snížením v tomto roce.
- Z makroekonomického hlediska to vypadá spíše na inflační šok na straně nabídky než na známku přehřátí poptávky.
- Okamžitým problémem není nadměrná spotřeba, ale přenos vyšších cen energií.
- Větší otázkou je, zda to zůstane dočasné, nebo zda to začne vyvolávat sekundární efekty v širších cenách a mzdách.
- Průzkum také ukázal slabší spotřebitelské prostředí. Domácnosti se staly pesimističtějšími ohledně své současné i budoucí finanční situace.
- Očekávání ohledně nezaměstnanosti v příštím roce vzrostla na nejvyšší úroveň od dubna 2025, což naznačuje, že trh práce se zatím nepropadá, ale sentiment se na okraji mírně zhoršuje.
Pro trhy zpráva posiluje narativ „vyšší na delší dobu“, zejména pokud tlak na ceny energií zůstane vysoký. Současně stabilní dlouhodobá inflační očekávání snižují riziko agresivního přecenění. Jinými slovy, data jsou pro Fed nepříjemná, ale zatím ne natolik alarmující, aby vynutila změnu politiky.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.