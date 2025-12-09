Pšenice téměř -1 % před zprávou WASDE 🔎 Rusko tlačí na ceny

Futures na chicagskou pšenici (WHEAT) na burze CBOT dnes klesají téměř o 1 % před zveřejněním aktualizované zprávy USDA WASDE o nabídce, poptávce a koncových zásobách, která je naplánována na 18:00 SEČ. Ceny pšenice nadále čelí tlaku levnějších ruských exportů – snížení vývozní daně na nulu vedlo k dalšímu poklesu FOB cen. Tento krok měl pravděpodobně umožnit ruským vývozcům dále snižovat ceny a získávat kontrakty na trzích na Blízkém východě, v Africe a Asii. Za zmínku stojí i rozhodnutí argentinského prezidenta Javiera Mileie snížit vývozní daně na pšenici, čímž se na globálním zemědělském trhu objevil další silně konkurenceschopný hráč.
Klíčová fakta
Pšenice z oblasti Černého moře zůstává hlavním cenovým benchmarkem pro světový trh. Ruská pšenice s 12,5% obsahem bílkovin nadále cenově převyšuje ukrajinskou pšenici s 11,5 %, přičemž obě se obchodují v úzkém cenovém pásmu, ale Rusko si udržuje jasnou cenovou výhodu.
Poklesy futures na chicagskou SRW a kansaskou HRW pšenici (březen) odrážejí trh bez jasného růstového impulzu, který je i nadále pod tlakem globální nabídky, zejména z Ruska.
Ceny francouzské mlynářské pšenice opět oslabily, což odráží slabou poptávku v EU a přetrvávající exportní problémy kvůli agresivní cenové politice Černomořského regionu.
V jihovýchodní Asii začíná poptávka oživovat – podle zpráv soukromí odběratelé na Filipínách nakoupili několik nákladů krmné pšenice. Tichomořská oblast nadále absorbuje nabídku, i přes volatilitu v nákladní přepravě.
V Austrálii ceny odrůd APW a ASW posilují díky posílení australského dolaru.
Ruské exportní nabídky s dodáním leden–únor zůstávají mimořádně konkurenceschopné na úrovni 229–233 USD/t FOB, a nulová vývozní daň dále upevňuje pozici Ruska jako globálního „tvůrce trhu.“
V černomořské oblasti EU (např. Constanța) zůstávají ceny stabilní, ale likvidita je velmi slabá.
Prémiové přirážky za obsah bílkovin v Evropě (Francie, Německo, Polsko, pobaltské státy) zůstávají prakticky beze změny, což odráží klid na fyzickém trhu a žádný tlak na vyšší kvalitu. Exportní přirážky v americkém přístavu Gulf zůstávají stabilní jak pro chicagský, tak kansaský typ pšenice.
WHEAT (denní interval)
Graf ukazuje slábnoucí sentiment na trhu s pšenicí – ceny se od 21. listopadu drží v úzkém pásmu 530–450. Proražení pod 530 by mohlo otevřít prostor pro hlubší pokles, zatímco průlom nad 545 by zvýšil pravděpodobnost otestování lokálních maxim v blízkosti 560.
Zdroj: xStation5
