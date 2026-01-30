Pšenice zažívá největší měsíční růst od května 2024 díky slabšímu dolaru

-
Cena pšenice v lednu vzrostla o 6,6 %, nejvíce od května 2024.
-
Hlavním faktorem růstu je oslabení amerického dolaru, které zvyšuje exportní atraktivitu.
-
Analytici varují, že trh může být dočasně překoupený a hrozí korekce.
-
-
-
Futures kontrakty na pšenici obchodované v Chicagu vykazují za leden nárůst přibližně 6,6 %, což představuje největší měsíční zhodnocení od května 2024. Hlavním faktorem tohoto růstu je oslabující americký dolar, který zvyšuje konkurenceschopnost amerického exportu na světových trzích.
Slabší dolar činí americkou pšenici atraktivnější pro zahraniční kupce, což podporuje ceny navzdory jinak stabilním fundamentům nabídky. Dolar je aktuálně na cestě k nejprudšímu měsíčnímu poklesu od června 2025, což nadále posiluje vyhlídky vývozců ze Spojených států, kteří čelí silné konkurenci ze strany ostatních producentů, jako jsou Rusko, Ukrajina nebo Austrálie.
Dalším impulzem pro růst cen byla obava z poškození úrody mrazem, když začátkem ledna zasáhla část Spojených států silná zimní bouře. Přestože se zatím neobjevily významnější revize světových odhadů produkce, zvýšená poptávka a optimismus na trzích tlačí ceny výše.
Analytici společnosti The Hightower Report však varují, že současné růsty mohou být jen dočasné. Upozorňují na fakt, že fundamentální přebytek nabídky stále přetrvává, a současné pohyby jsou primárně výsledkem makroekonomických vlivů a spekulativních toků. Kontrakty na pšenici se navíc začínají pohybovat v překoupeném pásmu, což zvyšuje pravděpodobnost korekce.
Graf Wheat (H4)
Cena pšenice dosáhla úrovně 541,13 USD, což představuje výrazný nárůst a potvrzení silného býčího trendu. Aktuální cena se nachází výrazně nad klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 (525,16 USD) i SMA 100 (517,10 USD), což potvrzuje pozitivní technické nastavení a rostoucí nákupní zájem. CCI (87,3) se nachází v pásmu překoupenosti, což poukazuje na silné momentum, ale zároveň může být předzvěstí krátkodobého ochlazení růstu. Momentum (102,1) zůstává pozitivní, což podporuje pokračující růstový trend. ) Z technického pohledu se cena blíží k rezistenci kolem 545–550 USD, která může působit jako překážka v dalším postupu. Pokud dojde k průrazu nad tuto úroveň, může následovat pohyb až k 560 USD. Naopak v případě korekce by první důležitou podporou mohla být oblast okolo EMA 50 (525 USD), která se nedávno stala odrazovým bodem pro poslední růst.
Zdroj: xStation5
