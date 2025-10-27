Qualcomm roste o 20 % díky nové řadě AI čipů 🤖 📈

- Akcie Qualcomm vyskočily o 20 % po oznámení čipů AI200 a AI250 pro datová centra, zaměřených na AI inference úlohy.
- Čipy nabízejí nízkou spotřebu energie, vysokou šířku paměťového pásma a flexibilní nasazení – jako samostatné jednotky nebo celé servery.
- Tento krok staví Qualcomm do přímé konkurence s Nvidií a AMD a podporuje jeho strategii diverzifikace mimo segment chytrých telefonů a licenčních příjmů.
Akcie Qualcomm (QCOM.US) dnes vzrostly o více než 20 % poté, co společnost oznámila vstup na trh datových center prostřednictvím uvedení nových čipů AI200 a AI250 spolu s rackovými serverovými řešeními. Přesto se Nvidia (NVDA.US: +2,5 %) a AMD (AMD.US: +1,1 %) nadále obchodují v zelených číslech, protože naděje na obchodní příměří mezi USA a Čínou podporují optimismus v IT sektoru.
AI200, s uvedením v roce 2026, a AI250, plánovaný na rok 2027, využívají vlastní Hexagon NPU od Qualcommu a jsou navrženy speciálně pro AI inference – nabízejí nízkou spotřebu energie a konkurenceschopné celkové náklady na vlastnictví. Třetí generace je plánována na rok 2028, přičemž společnost cílí na každoroční inovační cyklus. Zákazníci budou mít přístup buď k samotným čipům, nebo kompletním serverovým sestavám.
Tímto krokem se Qualcomm dostává do přímé konkurence se zavedenými hráči jako Nvidia a AMD, přičemž někteří zákazníci mohou být současně i potenciálními partnery, což podtrhuje kombinaci rivality a možné spolupráce. Tento krok je také součástí širší strategie diverzifikace Qualcommu mimo oblast čipů pro chytré telefony a licenční příjmy. Přestože společnost již v minulosti zkoušela vstup na trh datových center (např. platforma Centriq 2400 s Microsoftem), nyní usiluje o pevnější pozici na miliardovém trhu AI serverů, který ovládají Nvidia, AMD a cloudoví giganti.
Akcie Qualcomm dosáhly nejvyšší úrovně od července 2024.
