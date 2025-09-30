Raiffeisen Bank si oddechla – miliardová hrozba z Rakouska byla stažena

Raiffeisen Bank International (RBI), největší západní banka působící v Rusku, si může připsat důležité právní vítězství. Akcionáři rakouské stavební firmy Strabag stáhli právní žalobu, která mohla vést k uložení až miliardové pokuty (1 miliarda EUR) vůči RBI. Tento krok zásadně zmírňuje právní rizika, kterým banka čelila kvůli své nepřímé vazbě na spor v Rusku.
Žaloba, která se týkala ruské společnosti Rasperia, byla podána akcionáři Strabagu – včetně pojišťovny Uniqa a jednoho z akcionářů samotné Raiffeisen Bank. Celá situace byla komplikovaná sítí křížového vlastnictví, která propojovala zúčastněné firmy i přes Rusko.
RBI zdůraznila, že do sporu byla vtáhnuta pouze kvůli svému majetku v Rusku, a jinak se na případu nijak nepodílela. Stažení žaloby tak snižuje tlak nejen na samotnou banku, ale i na její investory a regulátory.
Tento vývoj přichází ve chvíli, kdy je Raiffeisen Bank pod drobnohledem kvůli svému pokračujícímu působení v Rusku, více než tři roky po zahájení invaze na Ukrajinu. RBI má v zemi zásadní roli v zajišťování platebních toků, a přestože čelí mezinárodní kritice, její přítomnost v Rusku zůstává pro tamní trh klíčová.
Celý případ rovněž připomíná historicky úzké finanční vazby mezi Vídní a Moskvou, kdy rakouská metropole dlouhodobě sloužila jako finanční uzel pro kapitál z Ruska a postsovětských států.
Graf RAW.DE (D1)
Akcie Raiffeisen Bank International se aktuálně obchodují na úrovni 29,26 EUR, přičemž se drží nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (28,33 EUR) a SMA 100 (27,09 EUR). RSI na hodnotě 54,2 se nachází v neutrálním pásmu, což ukazuje na rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou, aniž by trh byl překoupený. MACD zůstává v kladných hodnotách, i když rozdíl mezi MACD linií a signální linií se zmenšuje, což může signalizovat možné zpomalení růstového tempa.
Zdroj: xStation5
