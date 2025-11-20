Reklamní ambice Robloxu narážejí na opatrnost značek i nezájem vývojářů

-
Roblox zatím nedokázal výrazně monetizovat svůj reklamní prostor, přestože má přes 150 milionů aktivních uživatelů.
Hlavní překážky jsou nízké výnosy pro vývojáře, omezená regulace reklam vůči dětem a nedostatek měřitelných výsledků.
Spolupráce se značkami jako Chipotle či Universal přinesly smíšené výsledky – většina reklamních her zůstala bez návštěvníků.
Přes velký potenciál reklamy jako zdroje příjmů zůstává její význam zatím spíše symbolický.
-
-
-
Společnost Roblox Corp., která provozuje jednu z největších herních platforem světa s denní návštěvností přes 150 milionů uživatelů, se již od svého vstupu na burzu v roce 2021 snaží proměnit herní svět v lukrativní reklamní prostor. Navzdory ambiciózním prohlášením však i po čtyřech letech zůstává reklamní byznys nevýznamnou složkou příjmů, což potvrzuje i opakované vyhýbání se přímým odpovědím na dotazy analytiků během kvartálních výsledků.
Roblox nabízí značkám prostor pro virtuální billboardy, sponzorované hry či odměňovaná videa, která výměnou za pozornost hráče poskytují digitální odměny. Podle Morgan Stanley má tento model potenciál generovat až 3 miliardy dolarů do roku 2027. Přesto firma ve své poslední zprávě připustila, že příjmy z reklam jsou zatím zanedbatelné.
Proč reklamní model vázne?
Klíčovým problémem je nízká adopce ze strany vývojářů, kteří nejsou motivováni začleňovat reklamu do svých her. Podle vývojářů, kteří komunikovali s agenturou Bloomberg anonymně, se reklamní sazby pohybují od zlomku centu až po 0,55 USD za tisíc zhlédnutí – což je na spodní hranici herního průmyslu. Mnozí se proto raději spoléhají na prodej herních předmětů, které generují vyšší výnosy a nenarušují herní zážitek.
Další překážkou je velmi mladé publikum – přibližně třetina uživatelů je mladší 13 let, což výrazně komplikuje možnosti cílení reklamy. Značky jsou vázány zákonnými omezeními ohledně marketingu dětem a sběru dat. Ačkoliv Roblox tvrdí, že děti pod 13 let reklamu nevidí, watchdog skupina Truth In Advertising upozornila, že v praxi k tomu dochází běžně, a podala již v roce 2022 podnět k americké Federální obchodní komisi (FTC).
Společnosti, které reklamu na Robloxu využily – jako Universal Pictures, Chipotle či Adidas – sice zaznamenaly úspěšné kampaně, například u hry „Chipotle Burrito Builder“, nicméně většina tzv. adver-her zůstává prázdná a bez zásahu. Analytici z agentury Zero Code označují vliv reklamních světů za „omezený“.
Dále je zde nedostatek transparentních metrik – značky často nemají jistotu, že investice do reklamy v Robloxu se přetaví v návštěvnost e-shopu či prodejen. Přesto platforma tvrdí, že 75 % uživatelů si značek všímají a 87 % z nich má pozitivní postoj k odměňovaným reklamám.
Roblox si klade za cíl získat 10 % globálního herního trhu a reklama má být součástí této strategie. Přes partnerství s Googlem, otevření odměňovaného videa všem oprávněným vývojářům a rostoucí zájem značek, však ekonomický dopad reklamy zůstává zatím omezený.
Graf RBLX.US (D1)
Akcie společnosti Roblox aktuálně pokračují v poklesu a obchodují se na úrovni 97,18 USD, což představuje výrazný propad ze zářijových maxim. Cena se nachází hluboko pod klouzavými průměry – EMA 50 (117,35 USD) i SMA 100 (122,41 USD), což potvrzuje silný medvědí trend. RSI se nachází na hodnotě 32,6, tedy těsně nad hranicí přeprodanosti (30), což signalizuje silný prodejní tlak, ale i možnost blížící se krátkodobé úlevové korekce.
Zdroj: xStation5
