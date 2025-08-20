Reklamní přešlap Swatche ukazuje rizika provokativních kampaní v době ústupu diverzity

Švýcarský hodinářský gigant Swatch se omluvil za kontroverzní reklamu, která vyvolala pobouření kvůli zobrazení asijského modela napodobujícího rasistické stereotypy – konkrétně tzv. "šikmé oči". Firma uvedla, že se jednalo o chybu mladého a neinformovaného týmu, který si nebyl vědom urážlivého významu gesta. Fotografie byla okamžitě stažena.
Tato kauza přichází ve chvíli, kdy americká administrativa prezidenta Trumpa otevřeně útočí na programy diverzity a inkluze (DEI). V této atmosféře některé značky záměrně posouvají hranice marketingu ve snaze získat virální pozornost, i když to může znamenat přešlapy s reputačními dopady.
Mezi další kritizované kampaně posledních týdnů patří:
American Eagle, jehož reklama se Sydney Sweeney hrála s výrazy „jeans“ a „genes“ (džíny a geny), což bylo mnohými vnímáno jako narážka na genetiku v rasovém kontextu.
Dunkin, který využil herce Gavina Casalegna, jenž svůj opálený vzhled připsal genetice, což rovněž vyvolalo kritiku za nevhodné implikace.
L’Oréal čelil odporu za spolupráci s influencerem z platformy OnlyFans, což bylo v rozporu s interními pravidly společnosti.
Elf Beauty se omluvil za reklamu s komikem Mattem Rifem, jenž je známý pro kontroverzní vtipy o domácím násilí.
Podle odborníků jsou tyto kroky sice pokusem o oslovení mladších cílových skupin, ale mohou být krátkozraké. Jak upozorňuje marketingová konzultantka Angeli Gianchandani, ignorování ne-bílých spotřebitelů – kteří tvoří rostoucí segment trhu – může znamenat ztrátu zákazníků a tržeb.
Firmy, které se pouštějí do podobně riskantních kampaní, často čelí otázce, zda krátkodobé zisky z pozornosti stojí za dlouhodobé poškození značky. Swatch a Elf se omluvily, ale například American Eagle se za svou reklamu postavil s tím, že šlo o vědomý kreativní risk.
Současný trend ukazuje na složité dilema: zůstat konzervativní, nebo riskovat a vyniknout – i za cenu negativní publicity.
Graf UHR.CH (D1)
Akcie společnosti Swatch Group (UHR.CH) se aktuálně obchodují na ceně 140,55 CHF, tedy v těsné blízkosti obou sledovaných klouzavých průměrů – EMA 50 na úrovni 140,64 CHF a SMA 100 na úrovni 139,83 CHF. Tato konstelace indikuje klíčovou rozhodovací zónu, kde se může rozhodnout o dalším směru vývoje. RSI osciluje kolem neutrální hodnoty 50,0, což značí rovnováhu mezi kupci a prodejci, tedy žádné výrazné momentum jedním směrem. MACD sice zůstává pod nulou, ale histogram ztrácí negativní dynamiku, což naznačuje možné zmírnění klesajícího tlaku.
Zdroj: xStation5
