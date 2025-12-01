Rekordní měsíc pro Roche: Nadějný lék na rakovinu prsu žene akcie na maxima

-
Akcie farmaceutické společnosti Roche Holding AG zaznamenaly nejlepší měsíční výkon od roku 1997, když v listopadu posílily o 19 %. Investory nadchl průlomový pokrok ve vývoji experimentálního léku giredestrant, určeného k léčbě časného stadia rakoviny prsu, a pozitivní výsledky dalších klinických studií.
Dle analytiků má Roche ještě další růstový potenciál, přičemž optimismus podporují i slibné výsledky pozdních fází studií léků proti roztroušené skleróze. Hodnota firmy tak narostla na 311 miliard USD a podle Bank Vontobel by aktuální růst neměl být krátkodobý. „Nárůst je podpořen reálnými daty a měl by mít setrvačnost,“ uvedl analytik Stefan Schneider.
Giredestrant, jakožto první svého druhu ve své třídě, se podle JPMorgan může stát blockbusterem s potenciálem až 5 miliard USD v maximálních ročních tržbách, zatímco Intron Health odhaduje globální prodeje v adjuvantní terapii až na 10 miliard USD do roku 2032.
Analytik Naresh Chouhan z Intron Health označil aktuální výsledky za zásadní milník pro Roche a upozornil, že další klinické testy – zaměřené například na obezitu nebo genetickou svalovou poruchu – by mohly Roche do poloviny roku 2026 katapultovat na pozici nejatraktivnější evropské farmaceutické akcie.
Nicméně konkurence nespí. Například AstraZeneca připravuje zveřejnění výsledků vlastního léku na estrogen-řízenou rakovinu prsu v příštím roce. A i když Roche vykazuje slibná data, někteří odborníci zůstávají opatrní. Analytik Michael Leuchten z Jefferies citoval onkologa, který vyzývá k realistickým očekáváním a tvrdí, že aktuální data zatím nemění klinickou praxi.
Růst akcií Roche navíc zapadá do širšího trendu, kdy investoři přesouvají kapitál ze sektoru technologických akcií do zdravotní péče, která díky atraktivnímu ocenění a mírnějším obavám z regulace cen léčiv a celních rizik znovu nabývá na síle. V listopadu tak zdravotnický index S&P 500 vykázal nejlepší měsíc od října 2022 a evropský Stoxx 600 Health Care zažil největší růst od začátku letošního roku.
Graf ROG.CH (D1)
Akcie společnosti Roche Holding AG se po prudkém růstu v listopadu aktuálně obchodují na ceně 308,30 CHF, a i přes mírnou korekci se stále drží v býčím trendu. Technicky se cena drží výrazně nad klouzavými průměry, přičemž EMA 50 je na úrovni 285,55 CHF a SMA 100 na 270,94 CHF. Tato technická situace potvrzuje silný nákupní sentiment. RSI dosahuje hodnoty 65,5, což naznačuje, že akcie se sice přibližují překoupené oblasti, ale stále mají prostor pro pokračování růstu.
Zdroj: xStation5
