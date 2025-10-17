Rekordní růst spravovaných aktiv katapultoval akcie Man Group na půlroční maximum

-
Aktiva pod správou Man Group vzrostla o 22 % na rekordních 213,9 miliardy USD.
Investiční výkon ve 3Q dosáhl 10 miliard USD, což je mezikvartálně +177 %.
Největší růst byl zaznamenán v long-only strategiích, zejména systematických.
Akcie společnosti vzrostly o 2,6 % na šestiměsíční maximum díky silným výsledkům.
Akcie britské hedgeové společnosti Man Group dnes vystřelily na své šestiměsíční maximum poté, co firma oznámila rekordní nárůst aktiv pod správou (AUM) o 22 % na celkových 213,9 miliardy USD k 30. září 2025. Tím překonala očekávání analytiků z Jefferies, kteří počítali s růstem pouze na 201,7 miliardy USD.
Tento výsledek je mimořádný především s ohledem na náročné tržní podmínky v posledních 12 měsících, kdy volatilita výrazně ztížila alokační rozhodování napříč finančními trhy. Akcie Man Group na tuto zprávu reagovaly růstem o 2,6 % na londýnské burze, což je nejvyšší úroveň od dubna.
Z celkového přírůstku aktiv tvořilo 10 miliard USD čistý investiční výkon, což představuje mezikvartální nárůst o 177 % a zároveň polovinu celkového přírůstku AUM. Zbylých 10 miliard USD pochází především z nových klientských vkladů.
Podle analytika Rae Mailea z Panmure Liberum byl tento kvartál „výrazně nad očekáváním“ a důležité je, že úspěch nepocházel z jednoho výjimečného obchodu, ale ze stabilního růstu v oblastech, kde Man Group dříve nepůsobila, jako je například úvěrový trh.
Nejvýraznější výkonnost zaznamenaly long-only strategie, které investují do akcií a dluhopisů v rozvíjejících se i rozvinutých trzích s cílem pouze růstu ceny. Systematické long-only fondy společnosti přinesly 4,8 miliardy USD z investičního výkonu a zároveň přilákaly dalších 6,5 miliardy USD nových vkladů.
Naopak systematické hedgeové fondy, které spoléhají na algoritmy a obchodují podle trendů, stále zaostávají – podle zprávy Societe Generale byly k 30. září v průměru ve ztrátě kolem 2 % za rok. Proti tomu hedgeové fondy obecně (sledované firmou PivotalPath) vykázaly průměrné zhodnocení přes 8 % za devět měsíců letošního roku.
Graf EMG.UK (D1)
Akcie společnosti Man Group se aktuálně obchodují za 1,9570 GBP, což odpovídá úrovni, kterou naposledy dosáhly začátkem dubna. Technické indikátory potvrzují silné býčí momentum. Cena se stabilně drží nad klouzavými průměry, přičemž EMA 50 (1,7719 GBP) i SMA 100 (1,7259 GBP) byly jasně proraženy směrem vzhůru. RSI dosahuje hodnoty 68,6, tedy se nachází těsně pod hranicí překoupeného pásma, což svědčí o silném nákupním zájmu, avšak zároveň signalizuje možné krátkodobé vyčerpání. MACD zůstává v býčí konstelaci, nad signální linií, přičemž histogram ukazuje pokračující růstový trend.
Zdroj: xStation5
