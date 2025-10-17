Autoliv překonal odhady zisku a úspěšně kompenzuje většinu celních nákladů

-
Provozní zisk vzrostl o 14 % na 271 milionů USD, překonal odhad 248 milionů USD.
-
Autoliv kompenzoval 75 % celních nákladů, zbytek plánuje do Q4.
-
Výrazně zlepšený výkon v Americe, Evropě a Číně.
-
Přes silné výsledky akcie klesly, trh čekal více „nových“ pozitivních zpráv.
-
Provozní zisk vzrostl o 14 % na 271 milionů USD, překonal odhad 248 milionů USD.
-
Autoliv kompenzoval 75 % celních nákladů, zbytek plánuje do Q4.
-
Výrazně zlepšený výkon v Americe, Evropě a Číně.
-
Přes silné výsledky akcie klesly, trh čekal více „nových“ pozitivních zpráv.
Společnost Autoliv, největší světový výrobce airbagů a bezpečnostních pásů, překonala ve třetím čtvrtletí očekávání trhu, když oznámila upravený provozní zisk ve výši 271 milionů USD, což je meziroční nárůst o 14 %. Analytický konsenzus přitom předpokládal výsledek pouze 248 milionů USD.
Pozitivní výsledek podpořily vyšší než očekávané prodeje v Americe a Evropě a rovněž úspěšná opatření ke snížení nákladů a kompenzaci celních poplatků. Firma totiž v tomto kvartálu dokázala kompenzovat přibližně 75 % nákladů způsobených dovozními cly v USA, přičemž zbylou část plánuje pokrýt ve čtvrtém čtvrtletí. Většina těchto nákladů byla přenesena na zákazníky, takže dopad na provozní marži byl pouze 20 bazických bodů.
CEO Mikael Bratt uvedl, že firma zůstává „flexibilní a adaptabilní“ a pokračuje v aktivním řízení cenových tlaků. Pozitivní dynamika se projevu i na čínském trhu, kde Autoliv překonal očekávání díky postupnému zrychlení výroby nových modelů, jejichž náběh byl sice pomalejší, ale v průběhu čtvrtletí se zrychlil. Do posledního kvartálu 2025 firma očekává další zlepšení výkonnosti právě v Číně.
Navzdory silným výsledkům však akcie společnosti zaznamenaly v předobchodní fázi v New Yorku pokles o 2,8 %, a také ve Stockholmu klesly zhruba o 2 %. Důvodem je podle analytiků Jefferies to, že výsledky sice překonaly konsenzus, ale nepřinesly žádné výrazně nové pozitivní impulsy pro investory.
Graf ALV.US (D1)
Akcie společnosti Autoliv se po krátkodobém poklesu odrazily zpět a aktuálně se obchodují na úrovni 120,83 USD. Cena se momentálně pohybuje mezi klouzavými průměry – EMA 50 (121,10 USD) a SMA 100 (116,91 USD), což značí fázi přechodného konsolidačního pohybu po silném růstovém trendu z předchozích měsíců. RSI osciluje na hodnotě 48,3, tedy poblíž neutrální zóny, bez známek překoupenosti či přeprodanosti. To potvrzuje vyčkávací postoj investorů a absenci výraznějšího směrového impulsu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
US100 se pokouší o zotavení 🗽 Výprodej zasáhl uranové akcie
Alibaba a Ant kupují kancelářské prostory v Hongkongu za 925 milionů dolarů
Snowflake a Palantir navazují strategické partnerství v oblasti AI datové infrastruktury
Apple získává exkluzivní práva na přenos Formule 1 v USA
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.