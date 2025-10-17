Akcie Novo Nordisk prudce klesly po oznámení Trumpa o snížení cen léků na hubnutí

-
Novo Nordisk klesl o 6,3 % kvůli oznámení Donalda Trumpa o tlaku na snížení cen léků na hubnutí.
Cílem je sjednotit ceny léků v USA s cenami v zahraničí („most favored nation“).
Ozempic a Wegovy jsou klíčové produkty společnosti a jejich cena je pod tlakem.
UBS uvádí, že pokles cen již započítali do svých výhledů, což mírní tržní paniku.
Akcie dánské farmaceutické společnosti Novo Nordisk dnes klesly až o 6,4 % poté, co americký prezident Donald Trump oznámil záměr snížit ceny léků na hubnutí. Trump v rámci akce Bílého domu zaměřené na léčbu neplodnosti a cenovou dostupnost léků uvedl, že američtí pacienti nebudou platit více než pacienti v jiných bohatých zemích, v rámci tzv. politiky „nejvýhodnější národní ceny“ (most favored nation). Na přímý dotaz novinářů upřesnil, že hovořil o Ozempicu a obecně o „lécích na hubnutí“, které mají být v budoucnu výrazně levnější.
I když je Ozempic schválen jako lék na cukrovku, obsahuje stejnou účinnou látku jako blockbuster společnosti Novo Nordisk – Wegovy, který je oficiálně určen pro léčbu obezity. Ozempic je však v USA široce používán off-label právě pro redukci hmotnosti, čímž se stal synonymem pro celou kategorii.
Analytici UBS reagovali zmírněním obav, když uvedli, že snížení cen již započítali do svých modelů. Pokud by výsledná cena odpovídala tomu, co naznačil prezident Trump, vliv na valuaci by byl již zohledněn.
Kromě Novo Nordisk zaznamenaly propad i akcie konkurenčních firem – Eli Lilly ztrácely zhruba 4 % a Zealand Pharma přibližně 6 %. Mluvčí Novo Nordisk potvrdil, že společnost je v jednání s americkou administrativou ohledně konkrétní podoby nové cenové politiky.
Graf NOV.DE (D1)
Akcie společnosti Novo Nordisk aktuálně oslabují a klesly na úroveň 46,06 EUR. Z technického pohledu akcie zůstávají v medvědím trendu. Cena se drží pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 (49,55 EUR) i SMA 100 (53,03 EUR), což potvrzuje pokračující slabost trhu. Nedávný pokus o růst nad EMA 50 byl zamítnut a aktuální svíčky naznačují návrat prodejního tlaku. RSI osciluje na hodnotě 42,6, což značí mírný prodejní tlak, ale zatím bez vstupu do přeprodaného pásma.
Celkový technický obraz je slabý. Pokud se cena neudrží nad úrovní 45 EUR, lze očekávat další pokles směrem k letním minimům v oblasti 42–43 EUR. Naopak k potvrzení obratu by bylo nutné proražení nad EMA 50 a návrat nad psychologickou hranici 50 EUR.
Zdroj: xStation5
