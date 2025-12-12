Renault mění strategii: Končí s carsharingem a omezuje výstavbu dobíjecích stanic

-
Renault ukončuje carsharing Zity a zastavuje projekt mikro elektromobilu Duo.
-
Výrazně omezí plány na budování sítě rychlodobíjecích stanic v Evropě.
-
Dojde k reorganizaci divize Mobilize a snížení počtu zaměstnanců o cca 80 pozic.
-
Firma se více zaměří na ziskové projekty a klíčové oblasti podnikání.
-
Renault ukončuje carsharing Zity a zastavuje projekt mikro elektromobilu Duo.
-
Výrazně omezí plány na budování sítě rychlodobíjecích stanic v Evropě.
-
Dojde k reorganizaci divize Mobilize a snížení počtu zaměstnanců o cca 80 pozic.
-
Firma se více zaměří na ziskové projekty a klíčové oblasti podnikání.
Francouzská automobilka Renault výrazně přehodnocuje svou strategii v oblasti nové mobility. V reakci na náročné tržní prostředí a potřebu efektivněji alokovat kapitál oznámila, že ukončuje služby sdílení automobilů a zpomaluje výstavbu sítě rychlodobíjecích stanic, které byly součástí dceřiné divize Mobilize Beyond Automotive. Tento krok je součástí širší reorganizace, jejímž cílem je soustředit se na ziskovější segmenty podnikání.
Součástí restrukturalizace bude také opětovné začlenění energetických a datových aktivit Mobilize zpět do hlavní skupiny Renault. Z přibližně 450 pracovních míst v divizi Mobilize bude zrušeno asi 80 pozic, přičemž firma bude preferovat dobrovolné odchody a přesuny v rámci koncernu. Renault také potvrdil, že ukončuje činnost méně výdělečných projektů jako je carsharing Zity v Madridu a Miláně nebo mikro elektromobil Duo, který měl být součástí městské elektromobility.
Divize Mobilize vznikla v roce 2021 za vedení tehdejšího CEO Lucase de Mea jako pokus o rozšíření činnosti automobilky směrem k novým formám mobility, včetně sdílených aut, infrastruktury pro dobíjení elektromobilů a správy uživatelských dat. Nový výkonný ředitel Renaultu François Provost, který převzal funkci v červenci 2025, však po důkladném přezkoumání rozhodl, že vysoké investice do rychlodobíjecích stanic nejsou v současném prostředí prioritou.
Podle Jéroma Fatona, šéfa energetické sekce Mobilize, se automobilka nachází v období přehodnocování investic a musí čelit řadě výzev včetně nutnosti financovat jiné klíčové oblasti. Původní cíl vybudovat 650 dobíjecích stanic po celé Evropě do roku 2028 byl proto výrazně zredukován – nyní Renault plánuje mít 100 stanic ve Francii a přes 100 v Itálii do konce roku 2026, přičemž projekty v Belgii a Španělsku byly zcela zrušeny.
Tento posun ilustruje trend mezi evropskými automobilkami, které se stávají obezřetnějšími v investicích do vedlejších projektů a více se soustředí na ziskovost a jádrové aktivity, zejména v době, kdy trh s elektromobily zpomaluje a tlak na návratnost investic roste.
Graf RNO.FR (D1)
Akcie společnosti Renault se aktuálně obchodují za 37,02 EUR, přičemž v posledních týdnech zaznamenaly výrazné oživení. Cena prorazila nad důležité technické úrovně a drží se nad klouzavými průměry EMA 50 (35,18 EUR) a SMA 100 (34,28 EUR), což je pozitivní signál pro býčí výhled. RSI se aktuálně nachází na hodnotě 58,6, což ukazuje na zdravé nákupní momentum bez známek překoupenosti.
Z cenového pohledu je aktuální úroveň 37 EUR v blízkosti lokální rezistence. Jako důležitá podpora se nyní jeví pásmo kolem 35,20 EUR (EMA 50) a dále 34,30 EUR (SMA 100) – udržení těchto úrovní je klíčové pro potvrzení pokračujícího růstového trendu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rivian Automotive: Vycházející hvězda nebo meteor?
US OPEN: Valuace pod tlakem uprostřed vlny deregulací
Sabadell vyloučil Cerberus z obchodů s problémovými úvěry kvůli právním sporům
Akcie Bayeru prudce rostou díky naději na vyřešení sporu kolem Roundupu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.