Renault mění vedení: odchod šéfa Dacie a nové strategické pozice

Francouzská automobilka Renault SA zahájila zásadní reorganizaci svého vrcholového managementu, v rámci které odchází Denis Le Vot, dosavadní šéf úspěšné značky Dacia. Jde o první klíčové personální změny pod vedením nového generálního ředitele Françoise Provosta, který převzal řízení společnosti v době, kdy čelí náročnému konkurenčnímu prostředí a ochabující poptávce v Evropě.
Le Vota na pozici šéfky Dacie nahradí Katrin Adt, zkušená manažerka s dlouholetou praxí v Mercedes-Benz Group. Renault také jmenoval Fabrice Camboliva, současného šéfa značky Renault, do nově vytvořené funkce Chief Growth Officer, jejímž cílem je efektivnější koordinace růstu napříč klíčovými značkami skupiny.
„Potřebujeme organizaci schopnou činit rychlejší rozhodnutí, efektivněji je realizovat a být blíže zákazníkům,“ uvedl Provost ve svém pondělním prohlášení.
Další změny zahrnují jmenování Philippa Bruneta na post technologického ředitele (CTO) s cílem urychlit inovace, a Anthonyho Plouviera na pozici šéfa nákupu, který nahradí samotného Provosta.
Renault tyto změny zavádí v době, kdy čelí tlaku čínských výrobců v čele s BYD a snížené ziskovosti, k níž přispěl i slábnoucí trh s užitkovými vozy. Nové vedení má za úkol stabilizovat skupinu a připravit ji na agresivnější a technologicky rychlejší konkurenci.
Akcie automobilky Renault se po prudkém propadu z předchozích měsíců snaží stabilizovat nad úrovní 30,96 EUR, která aktuálně slouží jako krátkodobá technická podpora. Cena se nyní pohybuje kolem 34,21 EUR, ale stále zůstává hluboko pod klouzavými průměry – EMA 50 na 35,56 EUR a SMA 100 na 40,31 EUR – což znamená, že střednědobý trend zůstává negativní.
Pozitivním signálem je však fakt, že se vytvořilo lokální dno, od kterého se cena postupně odrazila a tvoří nižší maxima i vyšší minima, tedy počáteční známky konsolidace nebo obratu. RSI stoupl na 47,5, čímž se přiblížil k neutrálním hodnotám, což naznačuje snížení prodejního tlaku. MACD zatím zůstává pod nulou, ale histogram se zmenšuje, což potvrzuje slábnutí negativního momenta. Pokud by akcie prorazily nad rezistenci kolem 35,50 EUR, otevřel by se prostor pro otestování vyšších hladin v pásmu 38–40 EUR. Naopak pokles pod 30,96 EUR by znamenal obnovení sestupného trendu a návrat k předchozím minimům.
