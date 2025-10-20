Revolucionalizuje Aegaeon od Alibaby využití GPU?

- Inovace Aegaeon umožňuje sdílení jedné GPU až sedmi AI modely, čímž výrazně snižuje počet potřebných karet Nvidia H100.
- Díky této technologii Alibaba výrazně snižuje provozní náklady a zmírňuje dopady vývozních omezení na přístup k moderním GPU.
- Zatímco investoři reagovali nadšeně, trh vyčkává na důkaz účinnosti technologie v širším měřítku, což by mohlo ovlivnit rekordní tržby společnosti Nvidia v segmentu datových center.
- Inovace Aegaeon umožňuje sdílení jedné GPU až sedmi AI modely, čímž výrazně snižuje počet potřebných karet Nvidia H100.
- Díky této technologii Alibaba výrazně snižuje provozní náklady a zmírňuje dopady vývozních omezení na přístup k moderním GPU.
- Zatímco investoři reagovali nadšeně, trh vyčkává na důkaz účinnosti technologie v širším měřítku, což by mohlo ovlivnit rekordní tržby společnosti Nvidia v segmentu datových center.
Alibaba, jeden z největších čínských technologických lídrů, vyvinula inovativní řešení s názvem Aegaeon, které by mohlo významně změnit způsob využívání hardwaru pro podporu umělé inteligence. Podle tohoto čínského giganta technologie snižuje počet potřebných grafických karet Nvidia H100 až o 82 %, a to při zachování vysokého výkonu a rychlosti.
O co jde?
Tradičně je každému AI modelu přiřazena samostatná grafická jednotka (GPU), což často vede k neefektivnímu využití její kapacity. Aegaeon umožňuje, aby více modelů současně sdílelo jednu GPU, čímž se výrazně zvyšuje efektivita využití hardwaru. Díky tomu může jedna GPU zpracovávat až sedm modelů najednou. Testy systému, které probíhaly déle než tři měsíce, ukázaly, že Alibaba Cloud dokázala snížit počet využívaných GPU z 1 192 na 213, aniž by došlo ke zhoršení kvality služeb nebo rychlosti.
Proč je to důležité?
Je třeba zdůraznit, že grafické karty – zejména pokročilé modely jako Nvidia H100 – jsou velmi drahé a náklady na jejich pořízení a provoz tvoří podstatnou část rozpočtu firem pracujících s AI a cloud computingem. Snížením počtu potřebných GPU může Alibaba výrazně ušetřit, což pozitivně ovlivňuje její finanční výsledky.
Navíc kvůli vývozním omezením uvaleným USA na čínské firmy je přístup k nejmodernějším GPU omezený. Efektivnější využívání již dostupného hardwaru je proto klíčové pro udržení konkurenceschopnosti.
To vyvolává otázku: je to konec dominance Nvidie?
Na první pohled by nižší poptávka po grafických kartách mohla představovat výzvu pro Nvidii, jednoho z největších světových výrobců tohoto hardwaru. Nvidia generuje významnou část svých tržeb z prodeje pokročilých GPU, které se využívají v datových centrech a při vývoji AI. Tento segment společnosti přináší rekordní tržby, takže jakýkoli významný pokles poptávky od velkých klientů, jako je Alibaba, by mohl negativně ovlivnit finanční výsledky výrobce. Oslabení poptávky by mohlo mít dopad nejen na příjmy Nvidie, ale i na celý dodavatelský řetězec a investiční plány v rámci odvětví.
Zároveň však trh přijímá tuto zprávu s rozporuplnými pocity. Na jedné straně si uvědomuje možnosti výrazných úspor nákladů a zlepšení efektivity, na druhé straně však čeká na potvrzení výkonu Aegaeonu v praxi. Trhy chtějí vidět, zda se slibované snížení využití GPU projeví i v reálném měřítku a zda se neobjeví nepředvídané problémy, které by tento pozitivní výhled mohly změnit.
Navzdory těmto očekáváním byla zpráva o technologii Aegaeon přijata na burze relativně pozitivně. Akcie Alibaby (BABA) v uplynulých třech měsících vzrostly téměř o 40 %, což naznačuje důvěru některých investorů ve společnost.
Zdroj: xStation
Investoři věří, že Aegaeon nejen zlepší finanční výsledky Alibaby, ale také posílí její postavení jako lídra v oblastech cloud computingu a umělé inteligence. Trh vnímá významný potenciál pro úsporu nákladů a budování konkurenční výhody, zejména v kontextu globálních výzev, jako je omezený přístup k nejnovějšímu hardwaru a rostoucí provozní náklady.
Vzhledem k rostoucí celosvětové poptávce po AI službách by tato technologie mohla představovat klíčový faktor pro dlouhodobý růst hodnoty společnosti a přilákat nové obchodní partnery.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Ranní shnrutí (22.10.2025)
Denní shrnutí: Trhy vyčkávají na výsledky Netflixu
OpenAI ohrožuje dominanci Googlu. Akcie Alphabet pod tlakem
UnitedHealth investuje do AI. Cena akcií roste!
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.