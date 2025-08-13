Rigetti Computing – nový lídr kvantového trhu?

Kalifornská společnost Rigetti Computing je inovátorem v oblasti kvantového výpočetnictví – zcela nového způsobu zpracování informací. Jedná se o kontroverzní technologii: pro některé představuje obrovský, byť stále jen potenciální skok v technologickém vývoji, zatímco jiní ji považují za slepou uličku výpočetní techniky. Vnímání společnosti bude z velké části záviset na postoji potenciálního investora ke kvantovým technologiím a technologickým akciím obecně. Každý investor chce najít „další Palantir“ nebo „další Nvidii“, ale málokdo je ochoten podstoupit rizika spojená s investicí do takové společnosti.
Co Rigetti nabízí?
Jedním z hlavních produktů společnosti je systém Pioneer – integrovaná, komplexní platforma pro kvantové technologie. Podle vyjádření firmy má Rigetti plnou kontrolu nad každým krokem: od návrhu kvantového čipu až po zpřístupnění kvantové technologie prostřednictvím vlastního kvantového cloudu – což je další významný úspěch a předmět hrdosti společnosti.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Tato cloudová služba umožňuje organizacím využívat výpočetní výkon kvantových systémů, aniž by musely vlastnit nákladnou infrastrukturu a personál nutný pro jejich provoz. Mezi klíčové partnery Rigetti patří NASA a Microsoft. Partnerství s Microsoftem umožňuje vzdálený přístup k modulárnímu kvantovému počítači Cepheus-1-36Q prostřednictvím platformy Azure Quantum.
RGTI.US (denní graf)
Akcie společnosti v poslední době vystřelily téměř o 30 % po oznámení dalšího významného milníku. Od začátku letošního roku si připsaly více než 1 800 %, což je impozantní výsledek – přesto však jde „jen“ o 63% růst od IPO v roce 2021. Pro zájemce o tuto akcii bude nejbližší výsledková zpráva v listopadu klíčovým momentem.
Zdroj: xStation
Z finančního hlediska si Rigetti nevede ani lépe, ani hůře než jeho konkurenti v kvantovém výpočetnictví či typické technologické start-upy. Včerejší výsledky však nepřesvědčily – společnost vykázala provozní ztrátu přes 19 milionů USD, přičemž tržby klesly o 40 %. Příjmy dosáhly pouze 1,8 milionu USD, oproti očekávaným 1,87 milionu USD. Akcie zpočátku reagovaly vysokou volatilitou, ale následně se stabilizovaly kolem 16 USD za akcii.
Optimismus investorů může podpořit prognóza Bloombergu, která předpovídá rekordní tržby ve 4. čtvrtletí 2025. Pozitivní je také analytický sentiment na Bloomberg Finance. Ačkoli je společnost malá a analyticky zatím málo pokrytá, všechna aktuální doporučení jsou pozitivní. Cílové ceny se pohybují v rozmezí 18–20 USD, což znamená potenciální růst o několik desítek procent.
Příležitosti, rizika a budoucnost
Společnost – stejně jako celý kvantový sektor – čelí zásadním výzvám. Největší z nich představuje samotná kvantová technologie: esoterická, složitá a obtížně pochopitelná.
- Její praktické využití v každodenním životě a byznysu zůstává nejisté. Rigetti odhaduje, že do roku 2040 by kvantové technologie mohly vytvořit až 850 miliard USD přidané hodnoty, přičemž trh s kvantovými komponenty a softwarem by mohl dosáhnout 90–170 miliard USD (v dnešních cenách). Pro srovnání: celý herní průmysl má dnes hodnotu zhruba 250 miliard USD.
- Dalším rizikem je konkurence – Rigetti není jedinou americkou firmou pracující v této oblasti. Tento faktor je ale částečně kompenzován tím, že kvantové technologie často vyžadují vysoce specializované a specifické aplikace, což omezuje přímou konkurenci v jednotlivých segmentech.
Opomíjené riziko
Zřídka zmiňované, ale zásadní riziko spočívá v ohrožení kryptografie kvantovou technologií. Pokud by kvantové počítače prolomily šifrovací standardy, mohly by vlády omezit přístup k vybraným komponentám a nástrojům, aby předešly hrozbám pro národní bezpečnost. Příkladem je americké embargo na export pokročilých AI čipů od Nvidie. Taková omezení by mohla zásadně ovlivnit obchodní potenciál společnosti.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma: