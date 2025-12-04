Rio Tinto cílí na zjednodušení struktury a vyšší produktivitu: Do roku 2030 chce zdvojnásobit měděnou produkci

-
Rio Tinto plánuje prodat aktiva v hodnotě až 10 miliard USD, včetně titanu a borátů.
-
Cílem je snížit jednotkové náklady o 4 % a realizovat úspory 650 mil. USD ročně.
-
Společnost sází na růst mědi, chce dosáhnout 1 milion tun ročně do roku 2030.
-
Projekt Oyu Tolgoi má klíčovou roli při růstu produkce o více než 50 % již v roce 2025.
-
-
-
-
Společnost Rio Tinto, největší světový producent železné rudy, představila na své první strategické prezentaci pod vedením nového výkonného ředitele Simona Trotta ambiciózní plán zaměřený na zjednodušení podnikové struktury, zvyšování produktivity a odprodej neklíčových aktiv.
Rio již dříve oznámilo, že zredukuje své podnikání ze čtyř na tři hlavní divize – měď, hliník a železnou rudu/lithium – a že se hodlá soustředit na nejvýnosnější části portfolia. Aktiva určená k prodeji zahrnují například divize titanu a borátů, pro které společnost zvažuje také komerční partnerství. V rámci interní revize bylo identifikováno majetkové portfolio v hodnotě 5 až 10 miliard USD, které již pro firmu není strategické.
Trott zároveň oznámil snížení jednotkových nákladů o 4 % v období 2024–2030, přičemž již nyní bylo dosaženo produktivity a úspor v hodnotě 650 milionů USD ročně, z čehož 370 milionů bylo realizováno a zbytek má být dokončen v 1. čtvrtletí 2026. Úspory zahrnují i snížení počtu zaměstnanců, avšak bez konkrétního počtu propuštěných.
Vedle optimalizace struktury společnost zdůraznila strategický příklon k mědi, jejíž cena je rekordní a která bude hrát klíčovou roli v rámci energetické transformace. Rio Tinto očekává, že do roku 2030 navýší produkci mědi na 1 milion tun ročně. Klíčovým prvkem tohoto růstu je projekt Oyu Tolgoi v Mongolsku, kde má dojít k navýšení produkce o více než 50 % letos a o dalších 15 % v roce 2026.
Společnost rovněž zvýšila výhled měděné produkce pro rok 2025, kdy očekává výstup mezi 860 000 a 875 000 tunami, oproti předchozímu rozpětí 780 000 až 850 000 tun. Výhled pro rok 2026 byl stanoven na 800 000 až 870 000 tun.
Z pohledu investorů jde o jasný signál: Rio Tinto směřuje k efektivnějšímu provozu a k diverzifikaci mimo železnou rudu. Akcie společnosti na oznámení reagovaly růstem o více než 2 % na londýnské burze, ačkoliv analytici RBC dodali, že šlo o „solidní, ale nikoliv překvapivé“ oznámení.
Graf RIO.UK (D1)
Akcie Rio Tinto pokračují v silném růstovém trendu a aktuálně se obchodují na ceně 55,17 GBP. Cena se drží výrazně nad klouzavými průměry – EMA 50 (52,25 GBP) i SMA 100 (49,19 GBP), což potvrzuje setrvalý růstový trend. Oba průměry mají rostoucí sklon a fungují jako dynamické podpory. RSI se nachází na hodnotě 61,5, tedy v neutrálním pásmu blízko překoupenosti, ale stále s prostorem pro další růst, než se objeví známky přehřátí trhu.
Zdroj: xStation5
