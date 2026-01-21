Rio Tinto překvapilo vyšší těžbou železné rudy a mědi

-
Rio Tinto překonalo očekávání ve výrobě železné rudy (91,3 mil. t) a mědi (240 000 t) ve 4Q 2025.
-
Roční těžba mědi vzrostla o 11 % díky expanzi dolu Oyu Tolgoi.
-
Přesto může Rio přijít o pozici světové jedničky, pokud Vale dosáhne horní hranice výhledu.
-
Možná fúze s Glencore by posílila měděné portfolio Rio Tinto v době rostoucí globální poptávky.
-
Společnost Rio Tinto překonala ve čtvrtém čtvrtletí očekávání trhu a dodala vyšší objem železné rudy i mědi, než predikovali analytici. Výsledky přicházejí v době, kdy se firma připravuje na potenciální fúzi s Glencore, která by mohla vytvořit největšího těžaře na světě.
Za nového generálního ředitele Simona Trotta firma zaznamenala výrazné provozní zlepšení a potvrzuje svou pozici jako klíčový hráč v sektoru ocelářských surovin.
Silné výsledky napříč segmenty
Ve čtvrtém čtvrtletí Rio Tinto dodalo 91,3 milionu tun železné rudy z regionu Pilbara, což je více než 85,7 milionu tun před rokem a nad očekáváním trhu (88,2 milionu tun). Celoroční objem dodávek dosáhl 326,2 milionu tun, tedy dolní hranice cílového pásma 323–338 milionů tun. Celková produkce, včetně kanadských operací, činila 336,6 milionu tun.
V oblasti mědi firma vytěžila ve 4. kvartálu 240 000 tun, tedy o 5 % více než loni a nad konsenzem 214 400 tun. Za celý rok těžba činila 883 000 tun, což je o 11 % více meziročně a nad horní hranicí vlastního odhadu firmy. Silný růst je tažen především podzemním rozšířením dolu Oyu Tolgoi v Mongolsku, vyšší kvalitou rudy a efektivnější těžbou.
Riziko ztráty pozice světové jedničky
Přestože výsledky byly silné, Rio Tinto stále čelí riziku ztráty pozice největšího světového producenta železné rudy. Brazilský konkurent Vale se podle říjnových údajů pohybuje na horní hranici svého výhledu 325–335 milionů tun a své výsledky oznámí v nejbližších dnech.
Na rozdíl od konkurenta BHP však Rio dosáhlo pouze 1% mezikvartálního růstu realizovaných cen železné rudy, zatímco BHP vykázala 2% růst. Vývoj cen je ovlivněn i probíhajícími jednáními s čínskými státními odběrateli.
Glencore a příležitost v mědi
Možná fúze s Glencore je nyní pod drobnohledem investorů – do 5. února musí Rio Tinto oznámit, zda předloží formální nabídku. Spojení by posílilo pozici Rio v segmentu mědi, kde poptávka roste díky rozvoji umělé inteligence a energetické transformace. Měď je přitom klíčovým prvkem v elektromobilitě, datových centrech a obnovitelných zdrojích.
Graf RIO1.DE (D1)
Akcie společnosti Rio Tinto pokračují ve výrazném růstovém trendu, když se aktuálně obchodují na úrovni 76,08 EUR. Cena se nachází výrazně nad klouzavými průměry – EMA 50 (66,74 EUR) a SMA 100 (61,15 EUR) – což potvrzuje silné býčí nastavení trhu. RSI se nachází na hodnotě 72,0, což značí, že akcie jsou v překoupené zóně, ale zatím bez známek zpomalování tempa růstu. Technickou korekci nelze vyloučit, ale pokud bude cena nadále respektovat úroveň EMA 50 jako support, výhled zůstává pozitivní. Krátkodobě může dojít ke konsolidaci v pásmu 72–76 EUR, zatímco překonání hladiny 76 EUR by mohlo otevřít prostor pro další růst.
Zdroj: xStation5
