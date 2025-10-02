Rivian snižuje výhled dodávek kvůli konci daňového zvýhodnění – akcie klesají

Společnost Rivian Automotive ve čtvrtek snížila střední hodnotu svého ročního výhledu dodávek elektromobilů, když varovala před nejistými čtvrtletími v souvislosti s koncem federální daňové úlevy na leasing vozů. Akcie firmy v předobchodní fázi reagovaly poklesem o více než 3,3 %.
Klíčové body:
-
Rivian nyní očekává, že v roce 2025 dodá 41 500 až 43 500 vozů, což je mírné snížení oproti dřívějšímu rozmezí 40 000–46 000 vozů.
-
Ve třetím čtvrtletí společnost dodala 13 201 vozů, čímž překonala odhad analytiků (12 690 vozů).
-
Daňový kredit ve výši 7 500 USD na leasing elektromobilů skončil začátkem října, což analytici označili za zásadní faktor, který může vést k prudkému propadu poptávky po EV v USA.
Další tlaky na odvětví
Americký Kongres zároveň prosadil legislativu, která zvýšila cla na dovoz dílů pro elektromobily. To vede k růstu výrobních nákladů a dalšímu stlačování marží výrobců EV, včetně Rivianu. Automobilky tak musí přeskupovat dodavatelské řetězce a více investovat do domácí produkce.
Výhled pro Rivian
Rivian se v posledních kvartálech snaží zlepšit ziskovost a připravuje se na uvedení levnější řady SUV R2, která by měla oslovit širší trh. Vyšší náklady na výrobu a oslabení poptávky však mohou ohrozit schopnost firmy přiblížit se zlomovému bodu.
Společnost zveřejní své výsledky za třetí čtvrtletí 4. listopadu po uzavření trhů.
Graf RIVN.US (D1)
Akcie Rivian se aktuálně obchodují na ceně 14,59 USD, po nedávném prudkém růstu k úrovni 15,98 USD, odkud přišla korekce. Cena se drží nad EMA 50 (13,93 USD) i SMA 100 (13,80 USD), což potvrzuje, že střednědobý trend zůstává býčí. Tyto hodnoty tvoří první klíčovou podporu. RSI se pohybuje na 54,4 bodech, tedy v neutrálním pásmu, což značí vyrovnaný poměr mezi kupci a prodejci.
Zdroj: xStation
